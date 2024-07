Revoluce v tvorbě videí? Nový nástroj Google Vids vypadá skvěle!

Google Vids je právě zdarma k testování

Spolupracuje s Gemini AI

Připraví podklady pro celé video

Tvořit videa už brzy zvládne téměř každý. Google oficiálně představil svůj nový nástroj Google Vids, který dokáže práci na nových videích neskutečně usnadnit. Díky zapojení Gemini AI je celý proces nejen mnohem rychlejší, ale snazší.

Už nemusíte ručně psát scénář celého videa, shánět fotografie z fotobank, připravovat si slidy a pak chystat celý storyboard. To vše za vás udělá Gemini. Stačí jen v Google Vids napsat základní prompt, ve kterém určíte, co přesně chcete, za jakým účelem a v jakém stylu – a vzápětí už před sebou máte nachystané veškeré podklady.

Výsledek připravený v Google Vids trochu připomíná prezentaci v Power Pointu. Máte v něm předchystaný scénář k videu, návrhy na fotky z fotobanky Shutterstock a mnoho dalšího. Návrhy si pak můžete začít podle svého upravovat, měnit, doplňovat. A až budete spokojeni, vyexportujete si video ve formátu MP4.

Introducing Google Vids

Pokud nejste v tvorbě videí až tak zběhlí a nejste si ledasčím jistí, můžete využít některou z předpřipravených šablon a vytvořit si video v ní. To celý proces ještě usnadní a jde o skvělý prvek vhodný pro začátečníky.

Google Vids si můžete v tuto chvíli zdarma vyzkoušet v rámci Workspace Labs. Stačí jen přihlásit se. Vedení společnosti Google ale předpokládá, že tento AI nástroj by mohl být do konce letošního roku k dispozici všem uživatelům. Už to ale zřejmě nebude zadarmo.

Vyzkoušíte nový nástroj Google Vids?

Zdroje: Pixabay, Android Authority