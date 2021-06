Závažné obvinění Googlu: Soud řeší znepokojivé (ne)sledování polohy uživatelů

Tak velká kauza, která by propírala giganta Google a sbírání uživatelských dat, tady hodně dlouho nebyla. U soudu v Arizoně leží případ, který se zabývá podezřeními, že firma schválně extrémně komplikovala (či komplikuje) vypnutí sledování polohy telefonů. A k této praxi údajně nutila i některé výrobce mobilů. I po zablokování této funkce na několika místech prý nadále běžela a sbírala údaje na server. A to i prostřednictvím aplikací, které neměly s Googlem nic společného. Google bude muset u soudu kvůli sledování polohy vysvětlovat i znepokojivá slova některých svých zaměstnanců.

Dokonce ani mnozí vysoce postavení manažeři a vývojáři společnosti neměli dobrý přehled, jak sběr a jeho nastavování funguje. Někteří ve výpovědích přímo poukazují na to, že záměrem Googlu bylo komplikovaným nastavováním znesnadnit lidem sledování vypnout. A případně ho zařídit jinak, pokud se jim to podařilo. Využívány k tomu byly údajně nejen aplikace třetích stran, ale třeba i přesvědčování celosvětových výrobců. Mělo jít například o LG. Korejská firma se ale ke kauze nevyjadřuje. Stejně jako Google. Americký technologický gigant prý při zoufalé snaze získat tyto údaje využíval také analýzu připojování k WiFi sítím.

“Měl bych být schopný zjistit polohu svého zařízení bez toho, aby o ní Google věděl,” podotkl jeden ze zaměstnanců. “Takže tu není ani způsob, jak v cizí aplikaci zapnout polohu, aniž by ji hned získal i Google? To nezní jako něco, co bychom chtěli, aby se objevilo na titulcích novin,” nechápal další z nich. Poslední zmíněná věc se nicméně nevyhnutelně stala a kauzu, kterou otevřely obchodní skupiny Digital Content Next a News Media Alliance, už sleduje mnohem více očí. Uvidíme, jak Google u soudu kvůli sledování polohy obstojí.

Někteří lidé z firmy ve výpovědích zmiňovali také konkurenta Apple. Ten je podle nich momentálně dobrým vzorem praxe, jak se dají data o poloze poskytnout bez toho, aby je gigantická firma měla automaticky ve své moci. Kauza bude u arizonského soudu pokračovat dalším shromažďováním dokumentů.

