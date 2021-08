Jubilejní ohlédnutí: Co hledali Češi na Google v roce 2006?

Nástroj Google Trends, který novinářům, analytikům i běžným uživatelům na pár kliknutí prozrazuje, co do největšího vyhledávače světa lidé nejčastěji zadávají, slaví letos 15 let. Česká pobočka tohoto amerického giganta, jejíž založení se datuje taktéž do roku 2006, se u této příležitosti rozhodla zveřejnit tehdejší data z Google Trends v ČR. Co tedy Češi hledali před patnácti lety? Dokázali byste si tipnout, co to bylo, než se podíváte na výsledky?

Češi a Google Trends v roce 2006

Hudba

Tokio Hotel Glen Hansard Eric Clapton Lordi Ready Kirken Robbie Williams Divokej Bill Crazy Frog Madonna The Frames

Celebrity

Keira Knightley Victoria Beckham Derren Brown Natalie Portman Emma Watson Michael J. Fox Jessica Alba Claire Forlani Angelina Jolie Paris Hilton

Televizní zábava

Hvězdná brána Útěk z vězení Big Brother Invaze Farscape Ztraceni Futurama Andromeda Šmoulové Přátelé

Filmy

Zkrocená hora Walk the Line Superman se vrací Shrek Když se rozzlobíme, budeme zlí… Indiana Jones a Poslední křížová výprava Fantastická čtyřka 2 Gestapo Doba ledová 2: Obleva Okrsek 13

Který z pojmů jste tehdy nejspíš také hledali?