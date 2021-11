Pokud pravidelně sledujete YouTubera MKBHD, pravděpodobně jste si všimli nového videa týkající se telefonů od Googlu. V jeho průběhu však Marques sdělil poměrně zajímavou informaci, která se týkala čipsetu Tensor.

Google Tensor byl prý odložen

Dle jeho slov Google plánoval tento čipset představit již před rokem při příležitosti představení modelu Google Pixel 5, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Loňský model je přitom výborný telefon, ale čipset Snapdragon 765G je v něm trochu jako pěst na oko. “Ve skutečnosti měl být Pixel 5 prvním telefonem s čipsetem Tensor, ale Covid problémy s dodavatelským řetězcem jim to neumožnila, takže se na to museli na poslední chvíli vykašlat,” vyjádřil se Brownlee ve svém videu.

What is a Google Phone?! Reviewing Every Pixel/Nexus Ever!

Tato informace prý pochází od lidí přímo z Googlu. Americká firma však předvedla velký kus práce. Původní Tensor neměl být tak výkonný jako ten v Pixelech 6, ale měl mít lepší grafický výkon než nabízí Snapdragon 765G. Konkrétně díky čipu Mali-G76. Ať je to jak chce, Google nakonec debutoval se svým čipsetem až letos, takže měl alespoň více času na odladění.

Jaký máte názor na čipset Tensor?

Zdroj: YouTube