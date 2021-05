Google aplikace Telefon zavádí perfektní funkci pro volání se sluchátky

Představte si, že máte telefon v kapse, v batohu nebo třeba v běžecké či cyklistické brašně, někdo vám volá a vy zrovna nemáte chuť nebo možnost po mobilu sáhnout a podívat se, kdo se s vámi snaží spojit. Sice máte v uších propojená Bluetooth sluchátka, ale ta vás upozorňují na hovor pouze běžným vyzváněním. Co teď? Buď musíte po telefonu bezpodmínečně sáhnout, nebo hovor záměrně promeškat. Ano, pokud máte chytré hodinky, některé vám mohou jméno a číslo zprostředkovat. Ale nešlo by to nějak líp i s těmi sluchátky? Šlo. Google do nastavení své aplikace Telefon nově zavádí možnost pro hlasité oznámení jména a čísla volajícího.

Náznaky po této funkci se v jednom z nejzákladnějších mobilních Google nástrojů objevily už před několika měsíci. Nejdřív jako zmínky chystané vychytávky v kódu, poté v pokročilých možnostech. Nyní ji začal americký gigant zavádět v plné verzi do hlavního nastavení.

Phone by Google - Caller ID & Spam Protection Google LLC

Po jejím zapnutí se aplikace postará o to, aby při příchozím hovoru ve sluchátkách zazněla identifikace volajícího (Caller ID). My jsme zatím hlasité oznámení jména a čísla volajícího v aplikaci Google Telefon nenašli. Ale snad je to jen otázka postupného zavádění.

Jak často se ocitáte v popsané situaci?

Zdroj: XDA