Google Telefon se teď líp vypořádá s nenáviděnými automaty

Znáte to. Voláte do velké společnosti, že potřebujete něco vyřídit, v lepším případě se po zadání několika číslic dostanete tam, kam jste potřebovali (například k uchu operátora), nebo v tom horším posloucháte rádoby uklidňující hudbu několik minut bez výsledku. Tohle baví asi málokoho, takže není divu, že i Google začal do své základní aplikace Telefon chystat řešení. V USA se začínají zavádět funkce Wait Times (čekací časy) a Direct My Call (nasměrujte můj hovor), které mají nevyhnutelnou komunikaci s volacími automaty dost zjednodušit.

Phone by Google Google LLC

Nástroj Wait Times hodně připomíná současné vyobrazení vytíženosti prodejen či jiných veřejných míst v Google Mapách. Pointa je v tom, že jakmile uživatel zadá číslo do pole pro zahájení hovoru, okamžitě mu databáze nabídne přehled, jak dlouho se čeká na spojení v konkrétních hodinách.

Po klepnutí se spustí animace...

V případě novinky Direct My Call se aplikace Telefon ve spolupráci s Google Asistentem a pod taktovkou projektu Duplex postará o to, že budou na displej přepsány všechny možnosti, které automat volajícímu diktuje. A to do podoby jednotlivých tlačítek, která je možné v klidu projít a pak zvolit to správné.

Po klepnutí se spustí animace...

Obě nové funkce spadají do širšího balíku nástrojů, které Google Telefon dostává pro usnadnění zahajování, vyřizování a přijímání hovorů. Patří do něj třeba i dříve zavedená schopnost odhalovat obtěžující hovory nebo automatického přiřazení čísla k firmám. Ty už fungují i v ČR. Na Wait Times a Direct My Call si tu asi budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Jaké máte zkušenosti s volacími automaty?

Zdroj: Google