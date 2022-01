Přelomový objev: Google si myslí, že tablety jsou budoucnost

“Věříme, že budoucnost výpočetní techniky se posouvá směrem k výkonnějším a schopnějším tabletům.” To není citace nějakého vizionáře z roku 2010, nýbrž aktuální průvodní slova k inzerátu, skrze který se snaží Google nabírat nové lidi. Americký gigant hledá do svého centra Cambridge a sídla v Mountain View inženýry, kteří by firmě pomohli věnovat se těmto zařízením. Popularita tabletů několik let stagnovala, nicméně díky změnám na trhu a snažení mnohých firem opět vystupují na výsluní.

I když očividně probíhá jakési obrození tabletů, motivační text v pracovní nabídce doopravdy vyznívá v roce 2022 dost humorně. V tomto segmentu se naposledy společnost v rámci systému Android aktivně angažovala v roce 2015, kdy uvedla desetipalcový model Pixel C. Následovaly pokusy s konvertibilními zařízeními s Chrome OS, ale pak firma snažení tímto směrem vzdala. Nábor přímo neznamená, že by Google začal znovu vyrábět tablety. Spíš to vypadá na širší podporu pro jiné výrobce, kteří budou chtít do přístrojů zapracovat Android.

Jiné krůčky směrem k tabletům udělal Google před několika měsíci, když překvapivě vydal systém Android 12L, který je vyvíjen pro flexibilní mobily a právě tablety. Ohebný Pixel je aktuálně na seznamu nejvíce očekávaných telefonů.

Jak současně vnímáte tablety?

Zdroj: aauthority