V pondělí 3. února se bude hrát další Super Bowl alias finále ligy amerického fotbalu NFL. Jde pravidelně o jednu z nejsledovanějších sportovních událostí na světě. Z toho důvodu jsou neskutečně drahé i časy pro televizní reklamy. V pauzách a komerčních přestávkách zápasu se proto objevují spoty, které patří k těm nejlepším a nejoriginálnějším v oboru. S trochou nadsázky se dá říct, že zatímco Američané sledují Super Bowl hlavně kvůli sportu, zbytek světa často čeká jen na vtipné, důmyslné a jinak originální reklamy. Jedním z aktuálních důkazů je spot od Googlu, který jej ještě před utkáním zveřejnil na YouTube. Je překvapivě smutný a nese i výzvu k zamyšlení nad nemocemi. Hlavní roli v něm hraje hlas starého a postupně zapomínajícího pána, který si povídá s chytrým Asistentem. Zbrusu nová Google reklama pro Super Bowl vás pravděpodobně dojme. Možná až k slzám.

Loretta | Google Super Bowl Commercial 2020

“Jak nezapomenout” je její úvodní motiv. Jde o větu napsanou do Google vyhledávače, který obratem nabídne výsledky s několika tipy. Ty korespondují s opravdovými radami pro zapomínající lidi – ukládat si fotky, videa, jména, vzpomínky. Stařík poté Asistentovi diktuje, co všechno si má zapamatovat o jeho ženě Lorettě. Při tom vzpomíná na jejich společný život. Na konci se pak z jedné z uložených vzpomínek dozvíme, že…ne, to vám prozrazovat nebudeme.

Společnost v reklamě spojuje negativní následky Alzheimerovy choroby a ukázku praktického využití jeho hlasového pomocníka. Prostřednictvím příkazů “Remember…” (zapamatuj si) uživatel žádá uložení důležitých životních okamžiků. Prakticky pak lze tuto databázi vzpomínek či upomínek vyvolat příkazem “what did I tell you to remember” (co jsem ti řekl, že si máš pamatovat?). Nástroj takto umí spojovat i jména lidí s událostmi, abyste si je později mohli lépe vybavit. Tohle se Googlu fakt povedlo. I z hlediska připomenutí Alzheimerovy choroby, kterou v USA trpí 42 % populace nad 84 let.

