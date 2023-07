Pixel 7 levněji neseženete. Google Store (DE) má letní slevy

Uběhlo několik měsíců, je tu další roční období a německá pobočka oficiálního Google Store servíruje zákazníkům další slevy. Zajímat by mohly například zájemce o telefony Pixel, hodinky Pixel Watch nebo různá chytrá zařízení do domácnosti. Níže najdete kompletní seznam produktů, jichž se aktuální nabídka týká. Slevy jsou platné do 25. července.

Letní slevy v německém Google Store

Google Pixel 7 Pro za 899 € 759 €

Google Pixel 7 za 649 € 555 €

Google Pixel 7a za 509 € 479 €

Google Pixel 6a za 409 € 349 €

Google Pixel Watch LTE za 429 € 349 €

Google Pixel Watch WiFi za 379 € 299 €

Google Pixel Buds A-Series za 99 € 79 €

Google Pixel Buds Pro za 219 € 179 €

Google Pixel 6a a Chromecast s Google TV (HD) jako dárek za 499 € 333 €

Až 410 € zpět při výměně starého telefonu za Google Pixel 7a

Chromecast s Google TV (4K) za 70 € 60 €

Chromecast s Google TV (HD) za 40 € 30 €

Google WiFi za 100 € 65 €

Google WiFi sada 3 ks za 200 € 160 €

Nest WiFi Pro za 220 € 190 €

Nest WiFi Pro Dual System za 330 € 305 €

Nest Protect za 129 € 119 €

Nest Protect sada 3 ks za 387 € 348 €

Nest Cam s baterií za 200 € 155 €

Nest Cam s baterií sada 2 ks za 360 € 285 €

Nest Cam vnitřní kabelová za 100 € 75 €

Nest Doorbell s baterií za 200 € 155 €

Sada Dohled nad domácností za 300 € 270 €

Sada Outdoor Surveillance Set za 300 € 270 €

Sada Outdoor Surveillance Set se zvonkem za 500 € 430 €

Sada Outdoor Surveillance Set se dvěma kamerami za 500 € 430 €

Sada Outdoor Surveillance Set se dvěma kamerami a zvonkem za 700 € 610 €

Všechny uvedené ceny pocházejí z německé verze oficiálního Google e-shopu. Část slev vychází z jarní nabídky, některé jsou ale úplně nové. Navíc je možné například získat také předplatné YouTube Premium či Google One k telefonům Pixel.

Tak které slevy vás lákají nejvíc?