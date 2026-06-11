Google představil nový Stadium! Ne, není to nástupce Stadie, ale fotbalový míč Hlavní stránka Zprávičky Google přidal do svého obchodu s doplňky fotbalový míč Google Stadium za 45 dolarů (v přepočtu kolem 1 000 Kč) Načasování míří na mistrovství světa ve fotbale 2026, jenže míč se začne rozesílat až koncem června Merch je zatím doménou USA a Británie — k českým fanouškům cesta nevede Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Když nemáte zrovna co nového oznámit, vždycky se dá prodat tričko. Nebo míč. Google zvolil druhou variantu a do svého obchodu s doplňky vsunul fotbalový míč Google Stadium. Vkusně se sveze na vlně mistrovství světa ve fotbale, které startuje dnes. Pěkný kousek s logem Pěkný kousek s logem Po vizuální stránce nejde o žádné překvapení. Míč nese klasický šitý vzor, na jednom poli logo Googlu v jeho typických barvách a vedle něj nášivku s textem „’26“. Stojí 45 dolarů a tady přichází ono zmíněné ale — i když si ho hodíte do košíku hned, odeslání je naplánováno až na konec měsíce. Finále se přitom hraje 19. července, takže ke dveřím doputuje někdy v polovině šampionátu. Kdo bydlí poblíž kamenných prodejen Googlu v New Yorku či Kalifornii, může mít štěstí dřív. Míč navíc není jediným kouskem fotbalového merche. Google nedávno vypustil figurku Chrome Dino FC ve stylu známého pixelového dinosaura z chybové stránky 404, k mání je ovšem jen v Británii za 30 liber, stejně jako dresy a šály. Pro nás je ale podstatnější jiná věc: celá kolekce zůstává omezená na americký a britský trh. Český fanoušek si tak musí vystačit s obdivem na dálku. Koupili byste si fotbalový míč s logem Googlu, nebo je vám značkový merch lhostejný? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotbal Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024