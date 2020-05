Google Stadia dostane vestavěný komunikátor

Google v posledních letech proslul tím, že vytvořil širokou škálu komunikačních nástrojů a některé z nich následně pohřbil. Nebo také tím, že implementoval komunikační funkce do aplikací, kde nebyly zrovna k užitku jako například do YouTube. Teď se Google chystá přidat vestavěný komunikátor do své herní aplikace Stadia.

V současné době si můžou hráči mezi sebou sdělovat informace pouze přes vestavěnou hlasovou komunikaci. Pokud tedy chcete poslat jinému hráči jednoduchý textový vzkaz musíte použít jinou aplikaci. To je ale velice problematické hlavně pokud chcete tuto zprávu poslat v průběhu hry. Textová komunikace na herních platformách je totiž naprosto běžná záležitost. Je proto překvapující, že Stadia touto funkcí nedisponuje.

V tomto případě tedy Google nehodlá rozbíhat novou chatovací aplikaci, ale chce přidat užitečnou funkci do již stávající. Tato funkce bude přidána od verze 2.16. Google Stadia v této verzi nedostane pouze vestavěný komunikátor, ale také několik dalších vylepšení. Mezi nimi například vylepšené nastavení soukromí, podporu 4K rozlišení pro Android TV nebo seznam herních úspěchů.

Uvítáte textovou komunikace v Google Stadia

