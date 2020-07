Herní platforma Stadia od amerického Googlu je stále populárnější a roli v tom hrají nejen pravidelné přísuny nových her, ale i významné updaty, které vydávají přímo vývojáři této služby. Tu aktuální představuje dostupnost hraní přes mobilní 4G a 5G připojení. Doposud služba dovolovala uživatelům spouštět hry pouze při připojení k WiFi, teď toto omezení zmizelo. K 28. červenci je aplikace Google Stadia použitelná i skrze mobilní připojení. A to v rámci testovacího programu Experiments.

K položce Experiments se hráči dostanou snadno přes menu v aplikaci. Bude zde nyní možné mimo jiné povolit právě i hraní přes 4G a 5G sítě, což je skutečně dvousečná zbraň. Tato možnost sice nabízí volnost pro případné hraní i mimo sítě WiFi, ale množství přenesených dat bude pochopitelně obrovské. V některých zemích si s tím někteří moc hlavu lámat nemusejí, ale například u nás by to moc veselá zábava nebyla. Což je ovšem jen teoretická úvaha, jelikož v ČR Stadia stále není dostupná a datum spuštění je v nedohlednu. Uvidíme, jak kvalitní a hlavně drahé tady bude mobilní připojení, až Google Stadia do ČR konečně oficiálně doputuje. Jestli vůbec.

Obětovali byste datový limit kvůli hraní her?

Zdroj: Stadia