Google správce hesel má na Androidu super novinku

Patříte mezi pohodlné uživatele, kterým vyhovuje ukládání přístupových údajů na jednotné místo, kterému důvěřujete? A je tímto místem mimo jiné i správce hesel Google, který je dostupný například v prohlížeči Chrome nebo v nastavení systému Android? Pak by se vám pravděpodobně mohlo líbit, že tento praktický nástroj dostane právě v Androidu možnost přidat na plochu zástupce pro rychlé spuštění.

I když přesně víte, kde zmíněného správce v systému či v prohlížeči hledat, je přístup k němu nevyhnutelně na několik zdlouhavých kroků. Google nyní oznámil zpřístupnění zástupce, díky kterému je možné do hesel nahlédnout na jedno klepnutí.

Zmíněná zkratka se na plochu přidává ze stejného místa, odkud se běžně hesla zobrazují a editují. Tedy v Nastavení > Google > Automatické vyplňování > Automatické vyplňování Google > Hesla. Nově je zde nejen výpis uložených údajů, ale vpravo nahoře v nabídce také možnost Ad shortcut to your home screen (položka zatím není přeložená do češtiny). Novinka by měla fungovat na telefonech se Službami Google Play od verze 22.18.

Jak moc důvěřujete takové správě hesel?

Zdroj: 9to5