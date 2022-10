Chcete slevu na Google produkty? Zkuste naplno používat Mapy

Jen pár dnů poté, co začala společnost Google oficiálně prodávat telefony ze série Pixel 7 a hodinky Pixel Watch, přišla velmi zajímavá související zpráva několika uživatelům aplikace Mapy Google. Čeká na ně prý v e-shopu 10% sleva za to, že v populárním mapovém a navigačním nástroji patří mezi nejaktivnější Místní průvodce. Tedy autory hodnocení, fotografií a dalšího obsahu, který obohacuje databázi míst.

Tento typ slevy se objevil poprvé. Doposud firma odměňovala pouze uživatele cloudového prostředí Google One. Dělo se tak například během prodeje telefonů Pixel 5. Ačkoli Google u slevy zmiňuje právě sedmé Pixely a nové hodinky, desetiprocentní zvýhodnění je možné využít při nákupu jakéhokoli jiného produktu. A to do 15. listopadu.

Zatím jsme neobjevili informaci o tom, zda je tato sleva nějak regionálně omezena. Například s ohledem na země, ve kterých se oficiálně nachází Google Store. Ačkoli je to pravděpodobné, pokud jste v prostředí Místních průvodců v Google Maps aktivní, zkontrolujte si, zda tam na vás náhodou tato odměna nečeká.

jakou máte úroveň průvodce v Mapách?

Zdroj: 9to5