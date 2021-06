Téma soukromí je v dnešním světě velmi diskutované, a to nejen na poli mobilních telefonů. Apple si je tohoto faktu dobře vědom a také proto posunul minulý rok laťku do nebeských výšin. Oznámil, že dá svým zákazníkům na výběr, zda chtějí zobrazovat personalizovanou reklamu na základě jejich chování v aplikacích.

Google se v soukromí chce vyrovnat Applu

Proč se k tomu Google rozhodl, když většina jeho příjmů plyne právě z reklamy? Odpověď je velice jednoduchá, může za to nikdy nekončící souboj Android vs Apple. Každá firma si samozřejmě chce přilákat co nejvíce zákazníků, a tak musel i vlastník “zeleného systému” reagovat. Už nyní sice lze cílené reklamy v telefonů vypnout, avšak někteří vývojáři už zjistili, jak toto omezení obejít.

Jak vypnout personalizované reklamy? Řešení je velice jednoduché. Sledování v rámci aplikací a vypnutí personalizovaných reklam provedete následovně přechodem do: Nastavení -> Google -> Reklamy -> Odhlásit se z personalizace reklam

Google se tedy rozhodl, že sledování uživatelů Androidu ztíží, alespoň se co reklam týče. Pokud se někdo pokusí sledovat uživatele, který zakázal personalizované reklamy, skutečně nedostane žádná data. Poprvé s touto informací přišel Financial Times a později byla potvrzena Googlem také serveru Engadget.

Kdy se uživatelé Android zařízení dočkají této jistě vítané změny na poli soukromí? Bude to ještě tento rok, alespoň pro ty, kteří obdrží na svůj telefon aktualizaci na Android 12. Všechna ostatní zařízení s přístupem k obchodu Google Play pak budou následovat na začátku příštího roku.

Věříte ještě v soukromí ve světě mobilů?

Zdroj: Android Authority