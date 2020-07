Google prozradil datum vydání Android 11. Dočkáme se ho již brzy

Google prozradil datum vydání Android 11. Další velká aktualizace systému od Googlu dorazí již 8. září. Na tuto skutečnost přišli bystří redaktoři z Android Police, kteří zaznamenali toto datum na videu “Hey Google”.

Video má celkem 18 minut, přičemž se ze začátku nachází informace o datu spuštění. Michael Turner z Googlu dále sdělil “We’re launching everywhere on September 8th”, takže je to víceméně potvrzené.

Minulý měsíc jsme se dočkali první veřejné betaverze systému Android 11, přičemž bylo pouze uvedeno, že plná verze se dostane k prvním uživatelům ve třetím čtvrtletí roku 2020. Android 10 se objevil minulý rok 3. září, takže by toto datum bylo také v souladu s tradičním vydáváním nového systému.

Těšíte se na Android 11?

Zdroj: theverge.com