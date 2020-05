Zajímavý Google experiment: Futuristický dotykový provázek jako ovladač

Gesto provedené na displeji či nad ním, hlasový příkaz, poklepání na sluchátko, nebo prosté stisknutí tlačítka na telefonu, sluchátku či kabelu. Napadají váš ještě další možnosti, jak se dají ovládat přehrávaná multimédia z mobilu? Asi se najdou. Ale to, co zrovna vymýšlí Google, je unikát. Americká firma pracuje na provázku, v jehož pletené síti se nachází jakási kapacitní matice, která umožňuje po předem definované manipulaci posílat instrukce připojenému zařízení. Mezi varianty patří rotace provázku mezi prsty, přejetí po něm, sevření do prstů či dlaně nebo poklepání na něj. Všechny tyto vstupní impulzy zvládne chytrý provázek od Google využít k vyvolání požadovaných akcí v mobilu či počítači, což je jistě v mnoha ohledech revoluční. Princip je založený na technologii s názvem “E-textile Microinteractions”, která byla poprvé představena v roce 2018 a letos pro účely experimentu rozšířena.

Animace se spustí po kliknutí...

Asi nemusíme zabíhat úplně do technických podrobností, základní funkce je snad jasná. Pokud byste ale měli přece jen zájem se s dokumentací experimentu seznámit, najdete ji na blogu Google AI. Pro koncové uživatele je zásadní to, že se možná brzy dočkáme zajímavého produktu, který bude plnit úlohu periferního zařízení v doposud nepoznaném provedení. A to nejen u mobilů, ale v podstatě u jakékoli elektroniky. V případě využití pro “drátová” sluchátka nebo reproduktorovou kabeláž by mohl revoluční Google provázek plnit i funkci obalu pro signálové vodiče. To samé samozřejmě platí pro vodiče napájecí.

Animace se spustí po kliknutí...

Provázek zatím počítá s tímto základním nastavením:

krátké sevření mezi dvěma prsty – play / pauza

pootočení kabelu mezi prsty – změna hlasitosti (mód 1), nebo přetáčení skladby (mód 2)

(mód 1), nebo (mód 2) přejetí po kabelu – skok na další skladbu

přitisknutí dlaně – přepínání mezi módy

E-Textile Microinteractions: Twist, Flick, Slide and Grasp Gestures for Soft Electronics

Gesta podle všeho bude možné kombinovat a samozřejmě mohou být u různých zařízení výsledné impulzy použity pro různé akce. Každá aplikace by tak mohla kabel využít po svém. V ukázkách funkčnosti Google předvádí například i scrollování na webu.

Animace se spustí po kliknutí...

Celý systém je pochopitelně velmi náchylný na preciznost provedených interakcí s kabelem. Inženýři si proto dávají hodně záležet na ladění. Před aktuálně posledním nastavování sbírali data od dvanácti nezávislých dobrovolníků, kteří dělali osm vybraných gest po svém. Výsledky byly povzbudivé, provedení gest se krylo z 94 %. Na tom je vidět, že uživatelé by snad neměli mít s takovým ovládáním problém. A to šlo jen o menší experimentální vzorky. Dál se prý počítá s širší angažovaností umělé inteligence, která u konkrétních uživatelů rozpozná zvyklosti při manipulaci s kabelem.

Animace se spustí po kliknutí...

Varianty využití tedy samozřejmě nekončí jen u sluchátek, i když vazba na ovládání zvuku se nabízí jako první. Přímo autoři projektu počítají i s tím, že technologie by mohla najít uplatnění třeba i u šňůrek na oblečení nebo u chytrých reproduktorů. Uvidíme, s čím dalším Google přijde.

Jaké další uplatnění by mohl revoluční chytrý provázek Google mít?

Zdroj: Google AI