Od té doby, co Google představil Android 12 s novým designovým jazykem Material You usilovně pracuje na přepracování svých aplikací. Už na konci října loňského roku jsme vás informovali o tom, že Překladač Google dostává Material You design, ovšem tenkrát se jednalo pouze o telefony Google Pixel. Nyní se však tento vzhled začíná šířit i na ostatních telefonech.

Překladač Google dostává Material You design

Hned několik uživatelů totiž dostalo aktualizaci, která přináší nový Material You vzhled a to i na telefonech s Androidem 11. Jedinou nevýhodou je, že pokud máte starší systém, nebudete moci logicky využívat funkci Dynamic Color. Jinak se jedná o zcela nový vzhled. Tlačítka jsou nyní umístěna ve spodní části uživatelského rozhraní a disponují kulatým tvarem.

Potěší také fakt, že textové pole zabírá většinu displeje. Jestliže jste ještě novou aktualizaci nedostali, mrkněte do Google Play, zda máte k dispozici novou verzi. Pokud ne, nezbývá nic jiného než čekat nebo ji zkusit stáhnout manuálně.

Jak se vám líbí Material You vzhled?

Zdroj: androidpolice