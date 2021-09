Společnost Google se v těchto chvílích připravuje na vydání finální verze systému Android 12, což znamená že se pomalu začínají převlékat do nového Material You designu Google aplikace. Včera jsme mohli vidět třeba Google Kalkulačku, nyní se dostává také na Google Překladač.

Google Překladač Material You design

O tom, že Google chystá nový design u této aplikace jsme se dozvěděli již v srpnu a nyní můžeme na screenshotech vidět, jak bude v podání Material You vypadat. Uživatelské rozhraní se tedy přizpůsobí barvě vaší tapety, stejně jako to dělají ostatní aplikace a jak můžeme vidět, všechna důležitá tlačítka se nyní nacházejí na dolní straně displeje. To je praktičtější zejména pro ovládání jednou rukou.

Redaktoři z 9to5google tvrdí, že spousta věcí ještě není v aplikaci hotová, ovšem to se dá pochopit. Nový design totiž ještě není oficiálně venku a tak lze očekávat, že vše americký gigant do doby než představí Android 12 opraví.

Jak se vám nový design líbí?