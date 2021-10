Android 11 vyšel před rokem první týden v září. Zřejmě jste tedy pochopili, že má Google letos s novým systémem lehké zpoždění a čekalo se, že bude nový Android 12 uveden společně s novými Pixely 6, což se ovšem nestalo. Google totiž na svém blogu vydal zprávu o tom, že vydal Android 12 a je tedy dostupný v Android Open Source Project (AOSP).

Android 12 byl představen. Čekal to někdo?

Pro nás to v praxi nic neznamená. Na blogu jsme se dozvěděli, že Android 12 bude dostupný pro mobilní telefony Google Pixel v několika následujících týdnech a americký gigant tvrdí, že výrobce jako Xiaomi, Samsung, OnePlus, Oppo, realme nebo vivo uvedou svou verzi Androidu 12 později v tomto roce. To ale není žádné překvapení, výrobcům třetích stran totiž vždy nějakou dobu trvá než se jim podaří nový systém nacpat do všech podporovaných modelů.

Zdroj: gizchina.com