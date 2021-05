Tablety s operačním systémem Android jsou stále mezi námi a lidé si je z nějakého důvodu stále kupují. A to i přesto, že Google tento segment delší dobu přehlíží a to nejen tím, že nevydává vlastní tablety. Prostředí systému Android také není skoro vůbec přizpůsobené větším displejům a musí se o to starat výrobci třetích stran svými nadstavbami. Nyní však Google představil zcela nové prostředí pro Android tablety. Podívejte se jak vypadá.

Google představil nové prostředí pro tablety

Jakoby si americký gigant najednou z ničeho nic vzpomněl, že existuje celkem velké množství tabletů s Androidem, které lidé používají. Představil totiž prostředí Entertainment Space, kde máte vše pohromadě. Pro lepší pochopení – naleznete zde vše co běžně na tabletu děláte. Už tedy není nutné složitě přepínat mezi jednotlivými aplikacemi, místo toho máte přehled obsahu z vašich nainstalovaných aplikací na jednom místě.

Existuje zde několik kategorií, přičemž třeba na kartě Watch naleznete vaše filmy, seriál nebo videa z YouTube. Také je zde funkce “pokračovat ve sledování” nebo trendy, které jsou velice podobné prostředí z Google TV. Dále je zde karta Games, kde můžete také pokračovat ve hraní, nebo si stahovat hry na základě trendů a doporučení. Vybrané hry jsou dokonce k dispozici v okamžitému hraní na zkoušku, takže si je nemusíte stahovat. Karta Read je pak samozřejmě určena ke čtení a naleznete zde vaše knihy, ale také výběr dalších zajímavých knih.

Nové prostředí bude k dispozici již zanedlouho na tabletech Walmart onn a ještě letos se rozšíří celosvětově na další tablety. Google při této příležitosti také sdělil, že Android tablety jsou o 30 % populárnější než před rokem.

Co na prostředí říkáte?