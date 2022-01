Google Play Games už míří na Windows. Vejdete se do nároků?

Jak jsme vás informovali zhruba před měsícem, společnost Google se rozhodla vlastním způsobem dostat určitou část zážitků ze systému Android také do počítačů se systémem Windows. Zatímco třeba desktopová aplikace Můj telefon se nejvíce kamarádí jen se Samsung mobily a i další podobné ovládací či komunikační vychytávky jsou omezené nějakou značkou, američtí giganti oznámili do Windows vstup přetransformované herní služby Google Play Games. A ten prvním krokem začal před několika hodinami.

Zatím v Hongkongu, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu je již k vyzkoušení Google Play Games for PC beta, která zmíněné propojení nabízí. Alespoň částečné zpřístupnění pro tři první a velmi vzdálené země samozřejmě není pro nás či Evropu extra zajímavé, nicméně s tímto spuštěním se objevily také minimální hardwarové nároky této meziplatformní novinky. Patří mezi ně systém Windows 10 (v2004), osmijádrový procesor, 8 GB RAM, vybrané (ale zatím nespecifikované) herní grafické karty nebo 20 GB místa na SSD disku.

Google Play Games Beta

Nutno podotknout, že s vydáváním dalších beta verzí Google Play Games pro Windows, které by snad měly co nevidět vyrazit i do zbytku světa, se mohou požadavky postupně snižovat. Kromě zmíněných nároků Google rovněž sdělil, že se i na počítači budou dát sbírat body Play Points. Pro novou službu a její betu už existuje dokonce i česká verze webu, ale zatím bez možnosti stažení instalátorů. Můžete se ale nechat na příchod bety upozornit a najdete zde třeba i ukázky her, popis funkcí nebo již uvedené hardwarové požadavky.

Zapojíte se do beta testování Google Play Games pro Windows?

Zdroj: Google