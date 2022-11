Google Play lidem vnucuje nové aplikace na dalším místě

S miliony aplikací nabízených v oficiálním Obchodě Google Play je velmi nepravděpodobné, že byste je kdy objevili a nebo dokonce vyzkoušeli úplně všechny. Takže podobně jako třeba Spotify doporučuje písničky, tak se snaží i Google ve svém oficiálním obchodě doporučovat aplikace a hry, které by mohly uživatele zajímat. Pokud snad máte pocit, že tak již dostatečné činí na několika exponovaných místech a není potřeba tlačit na pilu jinde, jste na omylu. Doporučení teď začíná zobrazovat v dalším prostoru, na kterém by vás to dokonce mohlo i dost štvát.

Zmíněným prostorem je pole pro vyhledávání. Přesněji řečeno jeho našeptávání s historií. Zatímco doposud se zde po klepnutí zobrazovaly jen poslední hledané fráze či názvy konkrétních položek, nově se tady Google pokouší propašovat doporučení na další hry a aplikace, které by vás podle něj mohly zajímat. První ukázky naznačují, že půjde o tři položky. V oficiálním prohlášení Google tvrdí, že nejde o reklamy, ale o jeho vlastní invenci.

“Nejedná se o placené reklamy. Google Play testuje funkci organického objevování, která upozorňuje na aplikace a hry s významnými aktualizacemi, probíhajícími akcemi nebo nabídkami, které by mohly uživatele zajímat. Tuto funkci testujeme, abychom uživatelům Google Play pomohli najít více radostných a užitečných zážitků a podpořili náš vývojářský ekosystém,” reagoval na zjištění některých uživatelů mluvčí společnosti.

Jak moc vás bude tato novinka otravovat?

Zdroj: 9to5