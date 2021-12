Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o uniklém renderu chystaných hodinek Pixel Watch. Google zřejmě usoudil, že by byla hloupost to s vlastními chytrými hodinkami alespoň nezkusit, zvlášť když díky Galaxy Watch4 systém Wear OS opět nabírá na popularitě. Nyní jeden z nejznámějších leakerů, Jon Prosser zveřejnil další snímky a zajímavosti.

Google Pixel Watch se představí na začátku příštího roku

Hodinky mají skutečně dostat název Google Pixel Watch, nabídnou kulatý bezrámečkový displej, korunku a jedno hardwarové tlačítko. Prosser navíc sdílel marketingové prospekty, které vypadají poměrně důvěryhodně. Uživatelské rozhraní dostane Material You vzhled a podle všeho budou hodinky klást velký důraz na zdraví. Teoreticky bychom se tak mohli dočkat integrace Fitbit aplikace, ovšem na jednom ze snímků můžeme vidět aplikaci Google Fit.

Google Pixel Watch – EXCLUSIVE *official* images & FIRST LOOK! Looks better than Apple Watch!

Kvůli nedostatku čipů byl americký gigant nucen vydání hodinek odsunout na začátek roku 2022. Prosser tvrdí, že ani chystaný Google Pixel Fold nebyl zrušen. Teoreticky bychom se tak brzy mohli dočkat další velké tiskové konference, která by mohla překonat tu podzimní, kdy Google představil Pixely 6.

Jak se na Pixel Watch těšíte?

Zdroj: FrontPageTech