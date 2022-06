Zbytečnost? Takto má vypadat odemykání mobilu s Pixel Watch

Očekávané chytré hodinky Google Pixel Watch s sebou mají na trh přinést několik zajímavých funkcí. Jak již firma oznámila dříve, jednou z nich bude také chytré odemykání mobilu v případě přiblížení těchto hodinek k němu. Aktuálně uniklá animace a několik textových vysvětlivek z beta verze Služeb Google Play napovídají, jak bude celý proces vypadat. A je těžké se vyhnout otázce, k čemu vlastně bude novinka nazvaná Nearby Unlock dobrá.

Here's an animation found within Google Play Services that illustrates this "Nearby Unlock" feature. pic.twitter.com/ChjxbkieZK

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 17, 2022