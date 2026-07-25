Samsung skočil na nový čip, Google zůstává u starého. Pixel Watch 5 unikly těsně před premiérou Hlavní stránka Zprávičky Únik z Google Play Console prozradil specifikace hodinek Pixel Watch 5 před srpnovou premiérou Google počtvrté v řadě sáhl po stejném čipu, přidal ale 3 GB RAM místo dosavadních 2 GB Zamrzí to o to víc, že konkurenční Galaxy Watch 9 právě dostaly zbrusu nový 3nm Snapdragon Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zatímco Samsung tento týden u hodinek přesedlal na nový čip, Google podle všeho zůstane věrný heslu „co funguje, neměň“. Chystané Pixel Watch 5 s kódovým označením Godric se objevily v databázi Google Play Console a záznam odhaluje nepříjemnou skutečnost: uvnitř tiká stejný čip Qualcomm SW5100 (Snapdragon W5+ Gen 1) jako v Pixel Watch 2, 3 i 4. Čtyři generace, jeden základ. Největší rozdíl je v použitých jádrech Stejný vzhled, vyšší cena. Logika nikde Největší rozdíl je v použitých jádrech Konkrétně jde o čtveřici úsporných jader Cortex-A53 na 1,7 GHz – architekturu, kterou ARM představil už v roce 2012. Bolestivě to vynikne ve srovnání s novými Galaxy Watch 9, které dostaly 3nm Snapdragon Wear Elite; ten podle Qualcommu nabízí v ideálním případě až 5× vyšší výkon procesoru a 7× vyšší výkon grafiky. Jedinou útěchou je navýšení operační paměti z 2 na 3 GB RAM – vůbec první od chvíle, kdy Google do hodinek vstoupil. Právě víc paměti má zřejmě posloužit funkcím Gemini, paradoxně tak Pixel Watch 5 překonají Samsung aspoň v jedné kolonce, korejské hodinky totiž zůstávají u 2 GB. Stejný vzhled, vyšší cena. Logika nikde Design se podle dřívějších úniků nemění, jemnost displeje 320 ppi zůstává a certifikace FCC potvrdila Wi-Fi 6, NFC, UWB i volitelný LTE modem. Co se naopak mění, je cenovka: menší 41mm varianta má v Evropě podražit o 20 eur na 419 eur (orientačně přes 10 tisíc korun), větší 44mm provedení přidá 30 eur a LTE dalších sto. Zaplatit víc za totéž je odvážná strategie. Oficiální odpovědi se dočkáme 12. srpna na akci Made by Google po boku řady Pixel 11 – do té doby jde o neoficiální, byť velmi konkrétní informace. Vadil by vám čtyři roky starý čip, když hodinky jinak fungují svižně? Zdroj: 9to5Google, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Google Google Pixel Google Pixel Watch únik informací wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025