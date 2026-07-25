Samsung skočil na nový čip, Google zůstává u starého. Pixel Watch 5 unikly těsně před premiérou

  • Únik z Google Play Console prozradil specifikace hodinek Pixel Watch 5 před srpnovou premiérou
  • Google počtvrté v řadě sáhl po stejném čipu, přidal ale 3 GB RAM místo dosavadních 2 GB
  • Zamrzí to o to víc, že konkurenční Galaxy Watch 9 právě dostaly zbrusu nový 3nm Snapdragon

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
25.7.2026 18:00
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google pixel watch 5 webp
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Zatímco Samsung tento týden u hodinek přesedlal na nový čip, Google podle všeho zůstane věrný heslu „co funguje, neměň“. Chystané Pixel Watch 5 s kódovým označením Godric se objevily v databázi Google Play Console a záznam odhaluje nepříjemnou skutečnost: uvnitř tiká stejný čip Qualcomm SW5100 (Snapdragon W5+ Gen 1) jako v Pixel Watch 2, 3 i 4. Čtyři generace, jeden základ.

Největší rozdíl je v použitých jádrech

Konkrétně jde o čtveřici úsporných jader Cortex-A53 na 1,7 GHz – architekturu, kterou ARM představil už v roce 2012. Bolestivě to vynikne ve srovnání s novými Galaxy Watch 9, které dostaly 3nm Snapdragon Wear Elite; ten podle Qualcommu nabízí v ideálním případě až 5× vyšší výkon procesoru a 7× vyšší výkon grafiky. Jedinou útěchou je navýšení operační paměti z 2 na 3 GB RAM – vůbec první od chvíle, kdy Google do hodinek vstoupil. Právě víc paměti má zřejmě posloužit funkcím Gemini, paradoxně tak Pixel Watch 5 překonají Samsung aspoň v jedné kolonce, korejské hodinky totiž zůstávají u 2 GB.

Google Pixel Watch 579

Stejný vzhled, vyšší cena. Logika nikde

Design se podle dřívějších úniků nemění, jemnost displeje 320 ppi zůstává a certifikace FCC potvrdila Wi-Fi 6, NFC, UWB i volitelný LTE modem. Co se naopak mění, je cenovka: menší 41mm varianta má v Evropě podražit o 20 eur na 419 eur (orientačně přes 10 tisíc korun), větší 44mm provedení přidá 30 eur a LTE dalších sto. Zaplatit víc za totéž je odvážná strategie. Oficiální odpovědi se dočkáme 12. srpna na akci Made by Google po boku řady Pixel 11 – do té doby jde o neoficiální, byť velmi konkrétní informace.

Vadil by vám čtyři roky starý čip, když hodinky jinak fungují svižně?

Zdroj: 9to5Google, Notebookcheck

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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