Google neuhlídal specifikace Pixel Watch 4. Přinesou jasnější displej, vyšší výdrž a nový koprocesor

Google se připravuje na srpnové představení nové generace chytrých hodinek. Kompletní specifikace Pixel Watch 4 nedávno unikly na veřejnost, a můžeme tak s předstihem zjistit, co od nich očekávat. Vypadá to, že hlavními vylepšeními budou výrazně jasnější displej s maximem až 3 000 nitů, nový koprocesor pro efektivnější AI funkce a podstatně vylepšená výdrž baterie. Přestože hodinky budou stále používat stejný hlavní procesor jako předchozí generace, další vylepšení by měla zajistit lepší uživatelský zážitek.

Kdy se Pixel Watch 4 představí?

Podle uniklých informací Google představí Pixel Watch 4 na své akci Made by Google, která se uskuteční 20. srpna 2025. Předobjednávky by měly odstartovat hned v tento den, přičemž expedice hodinek začne o týden později, přibližně 28. srpna. Hodinky budou podle serveru Android Headlines opět dostupné ve dvou velikostech, 41 mm a 45 mm, což potěší uživatele s různě velkými zápěstími.

Výrazně jasnější displej

Jednou z nejvýraznějších novinek bude vylepšený displej. Actua Display u Pixel Watch 4 nabídne maximální jas až 3 000 nitů, což představuje významný skok oproti 2 000 nitům u současné generace. Díky této hodnotě se hodinky dostanou na úroveň Apple Watch Ultra 2 a nedávno představených Samsung Galaxy Watch8. Panel zůstává typu AMOLED LTPO s rozlišením 320 ppi a dokáže dynamicky měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1-60 Hz pro optimální poměr mezi plynulostí zobrazení a výdrží baterie.

Stejný procesor, ale nový koprocesor pro AI

Co se týče výkonu, Google překvapivě znovu vsadí na čipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, který poháněl už předchozí dvě generace Pixel Watch. Novinkou je však koprocesor M55, který by měl přinést výrazné vylepšení v oblasti umělé inteligence – zvládne prý 5x více AI úkolů při nižší spotřebě energie. To bude obzvláště důležité vzhledem k integraci asistenta Gemini do nových hodinek.

Velikost operační paměti 2 GB SDRAM i úložiště 32 GB eMMC zůstává stejná jako u předchozích modelů. To by však mělo pro plynulý chod systému Wear OS 6 stále bohatě stačit.

Větší baterie a delší výdrž

Dobrou zprávou pro potenciální uživatele je výrazné zlepšení v oblasti výdrže baterie. Menší 41mm model dostane baterii s kapacitou 325 mAh, díky níž by měl vydržet až 30 hodin s vždy zapnutým displejem nebo 48 hodin v režimu úspory baterie.

Větší 45mm verze pak nabídne baterii s kapacitou 455 mAh, což by mělo zajistit až 40 hodin provozu s vždy zapnutým displejem a až 72 hodin v úsporném režimu. To je významný posun vpřed, zejména u větší varianty, která by tak mohla vydržet na jedno nabití i tři dny.

Nové funkce a kompletní sada senzorů

Google také přidává praktickou novinku v podobě možnosti nabíjení na boku. Díky tomu budete moci hodinky používat jako noční hodiny během nabíjení, což dosud překvapivě nebylo možné. Tato funkce jistě potěší ty, kteří chtějí své hodinky využívat i během nočního dobíjení.

Pixel Watch 4 nabídnou kompletní sadu senzorů včetně kompasu, červených a infračervených senzorů pro monitoring SpO2, elektrických senzorů kompatibilních s aplikací EKG, optického senzoru srdečního tepu, výškoměru, gyroskopu, 3osého akcelerometru, senzoru okolního světla, barometru, magnetometru a technologie UWB.

Jak si vedly Pixel Watch 3?

Google Pixel Watch 3, které byly představeny v loňském roce, znamenaly pro společnost významný posun vpřed v oblasti chytrých hodinek. Třetí generace byla konečně dostupná ve dvou velikostech (41 mm a 45 mm), což bylo dlouho požadované vylepšení zejména ze strany mužských uživatelů. Hodinky nabídly displej Actua s jasem až 2 000 nitů, který byl dobře čitelný i na přímém slunci. Výdrž baterie se pohybovala kolem 24 hodin s vždy zapnutým displejem a až 36 hodin v úsporném režimu.

Jak jsme uvedli v naší recenzi, Pixel Watch 3 představovaly skvělou volbu pro uživatele Androidu, zejména s telefony Pixel, a vynikaly především svým elegantním designem, svižným chodem systému a pokročilými fitness a zdravotními funkcemi. Hlavními nedostatky byl pouze omezený výběr řemínků kvůli proprietárnímu systému a nutnost předplatného Fitbit Premium pro některé pokročilé funkce.

Jak se vám líbí specifikace nových Pixel Watch 4?

Zdroj: Android Headlines