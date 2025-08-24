Pixel Watch 4 mají jeden geniální detail. Možná si je díky němu koupíte i vy Hlavní stránka Zprávičky Pixel Watch 4 jsou konečně opravitelné - stačí šroubovák a 13 minut času Google po třech generacích vyřešil největší problém svých hodinek Náhradní díly bude prodávat iFixit, voděodolnost zůstává zachována i po opravě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Trvalo to tři generace, ale Google konečně pochopil, že hodinky za téměř deset tisíc korun by měly jít opravit. Pixel Watch 4 přinášejí zásadní změnu – když se rozbijí, nemusíte je vyhodit. Po letech, kdy jediným řešením prasklého displeje nebo vybité baterie byla výměna celých hodinek, přichází elegantní konstrukční řešení, které zvládne každý šikovnější kutil. Konec ekologické katastrofy První tři generace Pixel Watch měly jednu zásadní vadu – nešly vůbec opravit. Prasklý displej? Smůla. Degradovaná baterie? Kupte si nové. Google prostě vyměňoval celé hodinky, což bylo nejen drahé pro zákazníky bez rozšířené záruky, ale i ostudné pro firmu, která si zakládá na udržitelnosti. Dva šrouby, žádné lepidlo Řešení, které Google představil u Pixel Watch 4, je překvapivě jednoduché. Pod místem, kam se připínají řemínky, jsou dva T2 šrouby. Vyšroubujete je běžným torx šroubovákem a dostanete se dovnitř. Žádné lepidlo, žádné páčení, žádné riskování poškození. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Výměna baterie pak vyžaduje odstranění haptického motoru a dalších dvou šroubů. Displej je o něco složitější – musíte odpojit senzor na zadní straně a vyšroubovat čtyři šrouby držící sklo. Celý proces zabere podle demonstrace Googlu pouhých 13 minut. Autor fotografie: Julian Chokkattu (WIRED) Geniální je, že Google použil stejné T2 šrouby téměř všude. Nepotřebujete sadu různých šroubováků jako u jiných zařízení – stačí jeden nástroj. Vodotěsnost zůstává Největší obava při opravě hodinek? Že ztratí vodotěsnost. Google to vyřešil silikonovým O-kroužkem, který vytváří těsnění, když hodinky složíte zpět Je to důležitý detail – u hodinek, které nosíte celý den, včetně sprchování nebo plavání, by ztráta vodotěsnosti byla fatální. Apple to řeší podobně, ale jejich program Self Service Repair hodinky vůbec nepokrývá. Samsung zase uživatelům nedovoluje měnit baterii „z bezpečnostních důvodů“. Náhradní díly od iFixit Díly pro Pixel Watch 4 bude prodávat iFixit, dlouholetý partner Googlu pro opravy. CEO iFixit Kyle Wiens pochvaluje, že Google navrhl hodinky tak, aby při výměně baterie nebylo nutné odpojovat křehké konektory biosenzoru – ty bývají nejčastější příčinou poškození při domácích opravách. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Pro srovnání – Apple Watch Series 10 dostaly na škále opravitelnosti iFixit jen 3 body z 10. Pixel Watch 3 měly 4 body, Galaxy Watch Ultra solidních 7 bodů. Pixel Watch 4 by měly díky novému designu dosáhnout výrazně lepšího hodnocení. Konečně více nabíječek Mimochodem, Google také slibuje, že pro Pixel Watch 4 konečně přijdou nabíječky třetích stran. Dosud bylo příslušenství pro Pixel Watch prakticky neexistující – sem tam něco najdete, ale kvalita je často pochybná. Google prý plánuje spolupracovat s partnery na nových nabíjecích doplňcích. Lepší pozdě než nikdy Google si dal na čas, ale výsledek stojí za to. Pixel Watch 4 dokazují, že opravitelnost a prémiový design se nevylučují. Zachovali kulatý tvar, vodotěsnost i kompaktní rozměry, přesto jsou hodinky snadno rozebíratelné. Je to důležitý krok pro celý trh. Když Google, Apple a Samsung začnou brát opravitelnost vážně, menší výrobci budou muset následovat. Pro zákazníky to znamená delší životnost zařízení a nižší náklady na údržbu. A pro planetu méně elektronického odpadu. Pixel Watch 4 přijdou na český trh až 9. října, předobjednat je můžete například na Alze. Lákají vás nové Pixel Watch 4? Zdroj: WIRED, 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024