Google Pixel Watch 4 přináší výrazně lepší displej, delší výdrž a umělou inteligenci. Známe cenu Hlavní stránka Zprávičky Google představil čtvrtou generaci chytrých hodinek Pixel Watch 4 s revolučním zakřiveným displejem Hodinky nabízejí výdrž až 40 hodin a podporu satelitní komunikace pro nouzové situace Novinkou je integrace AI asistenta Gemini a možnost výměny baterie či displeje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.8.2025 18:30 2 komentáře 2 Google dnes oficiálně představil čtvrtou generaci chytrých hodinek Pixel Watch 4, která přináší několik zajímavých novinek. Nejviditelnější změnou je zcela nový zakřivený displej Actua 360, který jako první na trhu nabízí fyzicky prohnutý AMOLED panel. Hodinky budou k dispozici ve dvou velikostech 41 mm a 45 mm a překvapí výrazně delší výdrží baterie i podporou nouzové satelitní komunikace. Revoluční displej s jasem 3 000 nitů Výdrž až 40 hodin a rychlé nabíjení První hodinky se satelitní komunikací Pokročilé zdravotní a fitness funkce Gemini přímo na zápěstí Servisovatelný design a technické parametry Cena a dostupnost Revoluční displej s jasem 3 000 nitů Hlavní inovací Pixel Watch 4 je displej Actua 360 s fyzickým zakřivením, který Google označuje za první svého druhu na trhu chytrých hodinek. Díky této technologii získaly hodinky o 10 % větší aktivní plochu obrazovky při současném zmenšení rámečků o 16 % oproti předchozí generaci. Displej dosahuje maximálního jasu 3 000 nitů, což představuje 50% nárůst oproti Pixel Watch 3. Panel využívá technologii LTPO s proměnlivou obnovovací frekvencí 1–60 Hz pro úsporu energie. Minimální jas při zapnutém always-on displeji činí pouhý 1 nit, takže hodinky nebudou rušit v tmavém prostředí. Ochranu zajišťuje odolné Corning Gorilla Glass 5 ve 3D provedení. Výdrž až 40 hodin a rychlé nabíjení Google výrazně zapracoval na výdrži baterie. Model 45 mm nabízí až 40 hodin provozu se zapnutým always-on displejem, zatímco 41mm varianta vydrží 30 hodin. V úsporném režimu Battery Saver se výdrž prodlužuje na 72 hodin u větší a 48 hodin u menší verze. To představuje 25% zlepšení oproti Pixel Watch 3. Nabíjení je díky nové dokovací stanici Quick Charge Dock o 25 % rychlejší než u předchozích generací. Hodinky se nabijí z 0 na 50 % za pouhých 15 minut, kompletní nabití trvá 45 minut u menšího a 60 minut u většího modelu. Dok má nový boční design a během nabíjení zobrazuje čas, stav baterie a čas do plného nabití. První hodinky se satelitní komunikací Pixel Watch 4 jsou prvními chytrými hodinkami s podporou samostatné satelitní komunikace pro nouzové situace. Díky čipsetu Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 se mohou spojit s tísňovými službami přes geostacionární satelity, i když se nacházíte mimo dosah mobilní sítě. Služba bude dostupná zdarma po dobu dvou let od aktivace. Hodinky si zachovávají funkci Loss of Pulse Detection z předchozího modelu, která dokáže rozpoznat zástavu srdce a automaticky přivolat pomoc. Nechybí ani detekce pádu, autonehody a funkce Safety Check pro bezpečnostní kontrolu. Pokročilé zdravotní a fitness funkce Nový senzor teploty kůže dokáže detekovat odchylky od vašeho běžného rozmezí a upozornit na možné zdravotní změny. Sledování spánku je díky vylepšeným algoritmům strojového učení o 18 % přesnější při klasifikaci jednotlivých fází spánku. Pro sportovce přináší Pixel Watch 4 duální GPS s podporou L5 GNSS, která zajišťuje přesnější sledování trasy zejména v náročných podmínkách jako jsou hustě zastavěné oblasti nebo lesy. Hodinky podporují přes 50 sportovních režimů včetně nově přidaného pickleballu a basketbalu. AI automaticky rozpozná aktivitu, i když zapomenete spustit trénink. Součástí je také osobní AI zdravotní kouč postavený na Gemini, který poskytuje personalizované rady pro fitness a spánek na základě vašich naměřených hodnot. Tato funkce bude dostupná od října v přepracované aplikaci Fitbit. Gemini přímo na zápěstí Pixel Watch 4 jsou první hodinky s plnou integrací AI asistenta Gemini. Díky funkci Raise to Talk stačí zvednout zápěstí a můžete s Gemini komunikovat hlasem. Vylepšený reproduktor a o 15 % silnější haptická odezva zajišťují lepší interakci s asistentem. Gemini dokáže vyhledávat informace napříč aplikacemi jako Gmail nebo Kalendář, pomáhat s úkoly a odpovídat na dotazy. Nový koprocesor Cortex-M55 umožňuje více AI výpočtů přímo na hodinkách při nižší spotřebě energie. Chytré odpovědi jsou kontextově přesnější díky pokročilému zpracování konverzace. Servisovatelný design a technické parametry Poprvé v historii Pixel Watch nabízí Google možnost výměny baterie a displeje, což výrazně prodlužuje životnost hodinek. Konstrukce využívá 100% recyklovaný hliník a hodinky splňují odolnost 5 ATM a krytí IP68. Srdcem hodinek je již zmíněný procesor Snapdragon W5 Gen 2 od Qualcommu doplněný koprocesorem Cortex-M55. K dispozici jsou 2 GB RAM a 32 GB úložiště. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC a Ultra-Wideband. LTE verze podporují eSIM pro nezávislé volání. Hodinky budou dostupné v několika barevných kombinacích. Model 41 mm přijde v barvách Matte Black/Obsidian, Polished Silver/Porcelain, Champagne Gold/Lemongrass a Polished Silver/Iris. Větší 45mm verze nabídne barvy Matte Black/Obsidian, Polished Silver/Porcelain a exkluzivní Satin Moonstone/Moonstone. Cena a dostupnost Pixel Watch 4 si můžete předobjednat již dnes, v prodeji budou od 9. října. Ceny zůstávají stejné jako u předchozí generace – 41mm model stojí 9 990 Kč v Bluetooth/Wi-Fi verzi a větší 45mm varianta vyjde na 10 990 Kč. Co na nové Pixel Watch 4 říkáte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi