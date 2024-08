Oficiální představení chytrých hodinek Pixel Watch 3 se blíží

Google si svůj očekávaný produkt ale nedokázal uhlídat

Budou k dispozici ve dvou velikostech a nabídnou delší výdrž

Dlouho očekávané chytré hodinky od amerického technologického giganta jsou již téměř tady. Do jejich oficiálního představení, které je naplánované na 13. srpna, totiž nezbývají už ani dva týdny. Google si své Pixel Watch 3 však nedokázal uhlídat, a tak se již nyní můžeme podívat na to, jak budou vypadat a co za funkce můžeme očekávat.

Nikoho asi nepřekvapí, že si třetí generace Pixel Watch ponechá svůj kulatý displej. Dočkat bychom se ale měli dvou velikostních variant, a to 41mm a 45mm verze. Zatímco první zmíněná bude k dispozici pravděpodobně pouze v růžové barvě, variantu s velikostí 45 mm si budete moci zakoupit v barvě černé, stříbrné nebo zelené.

Celkový vzhled hodinek zůstane stejný jako u předchozí generace. Těšit se ale můžeme na větší a jasnější displeje. Pixel Watch 3 budou dvakrát jasnější než Pixel Watch 2. 41mm verze má přinést obrazovku o 10 % větší než Pixel Watch 2, zatímco 45mm verze pak dokonce o 40 % větší. Chybět nebude ani Always On displej, s nímž hodinky na jedno nabití vydrží celých 24 hodin. S úsporným režimem se výdrž baterie protáhne na 36 hodin.

Novinky nás čekají i z hlediska softwaru. Hodinky budou nově umět třeba spolupracovat s kamerami Nest. Na velkou nálož funkcí se ale mohou těšit i sportovci. Nejzajímavější očekávanou funkcí je pak takzvaný „Morning Brief“, který se vám ráno po probuzení zobrazí na hodinkách a poskytne vám informace o vašem spánku a připravenosti k tréninku. Pomůže vám tak lépe si naplánovat den.

Co říkáte na nové Pixel Watch 3?

Zdroj: Android Police