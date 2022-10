Teprve jsme skončili s recenzováním nového Pixelu 7 Pro a už se začíná spekulovat o dalších mobilech, které mají v dohledné době vyjet ze stáje Googlu. Nejprve svět obletěl poměrně velký únik o Pixelu Fold a nyní tu máme Pixel Ultra, který má být údajně tím nejlepším, co je schopna americká firma nabídnout.

Existenci tohoto mobilu potvrzuje zdrojový kód, který zveřejnil vývojář Kuba Wojciechowski. Má nést kódové označení Lynx a už teď známe soustavu snímačů, kterým má Pixel 7 Ultra disponovat. Hlavní senzorem bude prý 50Mpx Samsung ISOCELL GN1. Sekundovat mu má 13Mpx ultraširoký senzor Sony IMX712, který má zároveň sloužit i jako selfie kamerka a samozřejmě nebude chybět ani teleobjektiv Sony IMX787 s rozlišením 64 Mpx.

To, že Google na něčem podobném pracuje potvrdil i leaker Ice Universe, který však tvrdí, že mobil dostane 1palcový hlavní snímač, což je v rozporu s informací, které přinesl Wojciechowski. Ať je to jak chce, Google se rozhodl do mobilní divize pořádně šlápnout a rozhodně má potenciál na to, aby v prodejích zatopil konkurentům jako je Samsung, Apple, nebo Xiaomi.

Jaký je váš názor na telefony Google Pixel?

Zdroj: gizmochina.com