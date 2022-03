Telefony Google Pixel 6 byly pro firmu úspěchem, na který poměrně dlouho čekala. Možná i to je jeden z důvodů, proč se nakonec dočkáme ohebného modelu s názvem Google Pixel Notepad. Mělo by se jednat o zařízení podobné telefonům jako Galaxy Z Fold od Samsungu či Huawei Mate X2, přičemž cena by měla být nižší.

Pixel Notepad bude na poměry ohebných mobilů levný

Na představení by mohlo dojít vedle telefonů Google Pixel 7. Jisté však je, že se premiéry dočkáme až poté, co jihokorejský Samsung odhalí model Galaxy Z Fold4. Telefon Google Pixel Notepad by měl být levnější alternativou, která samozřejmě nabídne čipset Google Tensor v kombinaci s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Model by měl nabízet 12,2Mpx hlavní snímač, což je oproti klasickému Pixelu 6, popřípadě Pixelu 6 Pro určité zhoršení. Cena by neměla překročit 1400 dolarů, tedy nějakých 31 500 korun bez daně.

Google Pixel Fold

Notepad od Googlu má mít tvar podobný námi vychvalovanému Oppo Find N, což znamená, že bychom mohli dostat větší přední displej. To ocení nejeden zákazník, na druhou stranu bude po rozevření o něco menší, než právě Galaxy Z Fold.

Jste zvědaví na ohebný mobil od Googlu?

Zdroj: gizmochina.com, nl.letsgodigital.org