Chytré telefony Google Pixel se projely metrem a dočasně nahradily lidskou práci

Inspektorům metra v New Yorku se díky mobilním zařízením Google Pixel dočasně ulehčilo od práce. Může za to experiment TrackInspect, při kterém se Google spřáhl s Metropolitním dopravním úřadem (dále jen MTA), a nasadil do vagónů metra chytré telefony Google Pixel. Důvodem tohoto experimentu bylo vypozorovat, zda by nejnovější technologie ruku v ruce s umělou inteligencí mohly nahradit nebo ulehčit manuální lidskou práci.

Telefony se najezdily zdlouhavých 1070 kilometrů mezi Manhattanem a jihem Queens. Operátoři metra měli společně s nimi po ruce i akcelerometry (přístroje měřící zrychlení) a další pomocná zařízení. Vůči těmto zařízením se Google Pixely se udržely v tomto experimentu obstojně a hlavně akurátně.

Vyznačená trasa pro představu, kudy se v New Yorku Google Pixely projely.

Jakého úspěchu Google Pixely dosáhly a co bude následovat?

Výsledky ukázaly, že až 92 % defektů detekovaných TrackInspectem byly velmi podobné těm, které dokáže detekovat lidská inspekční činnost. TrackInspect během tohoto experimentu podle MTA zachytil působivých 335 milionů senzorových údajů a až 1 200 hodin audia. Tyto informace byly později vloženy do modelu umělé inteligence běžící na cloudu společnosti Google.

Pokud by Google tento projekt rozšířil do podoby skutečné praxe, práce inspektorů by se mohla výrazně zjednodušit.

Zdroj: AndroidCentral