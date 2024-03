V případě, že používáte váš Google Pixel jako budík, se nyní můžete setkat s velmi nepříjemným problémem. Budík má v současnosti neobvyklý bug, kvůli kterému vás telefon možná neprobudí.

Na bug si jako první stěžoval Artem Russakovskii. Ten ve svém postu na Xku tvrdí, že se mu naráz smazalo více než 50 budíků, bez ohledu na to zda byly aktivní, nebo ne. Problém je zřejmě způsoben chybnou interpretací příkazu Google Asistenta. Může se stát, že příkaz “turn of all alarms” zařízení špatně vyhodnotí a budíky nevypne, ale úplně smaže.

Just found that all of my alarms were gone on my Pixel 8 Pro. Has anyone ever had this happen? I have no idea how they disappeared.

I had like 50 of them (1 active). pic.twitter.com/IvD1rHp1Ed

— Artem Russakovskii (@ArtemR) March 27, 2024