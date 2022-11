Rendery: Takový Google Pixel Fold by se nám hodně líbil

Od chvíle, kdy společnost Google oficiálně oznámila produkci dalších mobilních zařízení vyjma běžných telefonů Pixel, se neustále točí kolotoč různých úniků, spekulací a novinek. V trendu pokračuje také nová galerie renderů, které mají na základě dosavadních informací vyobrazovat očekávaný ohebný mobil Pixel Fold. Pokud by měl telefon skutečně tako vypadat, šlo by o stylového elegána.

Rendery od redakce Front Page Tech ukazují mobil, který je věrný například dosavadnímu stylu širokého modulu s fotoaparáty. Ten je mimo jiné praktický po položení telefonu na stůl, i když tady by to po rozevření pochopitelně nemělo takový účinek. Modul by mohl mít zaoblenější rohy a do zad přístroje by nezapadal tak jako u dosavadních Pixelů.

Celkově připomíná přístroj na těchto výkresech Galaxy Z Fold od Samsungu, jehož hlavní ohebný displej by měl být snad také použit. Měl by údajně mít rozměry 123 x 148 milimetrů a rozlišení 1 840 x 2 208 pixelů. Dle očekávání se hovoří také o maximální frekvenci 120 Hz a nejvyšší jas by mohl dosahovat hodnoty 1 200 nitů. Google Pixel Fold (pokud se tak bude jmenovat), snad dorazí v roce 2023.

Zdroj: phandroid