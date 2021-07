Google Pixel Fold se prý ukáže ještě letos. S top displejem

Už několik měsíců se šušká a očekává, že i samotný gigant Google by se mohl konečně zařadit po bok firem, které na trh poslaly vlastní ohebný telefon. Diskutovaný mobil, který by měl v názvu Pixel Fold spojit dosavadní sérii Google telefonů a již zavedené označení pro “ohebňáky” by se měl podle aktuálních spekulací objevit ještě letos. Přibližné datum naznačují zdroje spojené s výrobou displejů. A to včetně jedné zajímavé informace o samotné obrazovce.

Pixel Fold will come first at end of 2021… — Ross Young (@DSCCRoss) June 7, 2021

Zatímco o “běžných” Pixel telefonech většinou unikají informace jako po másle, o ohebné novince se toho zatím moc neví. Ohledně nejdůležitější části tohoto zařízení, tedy flexibilního displeje, se ale objevily velmi dobré zprávy. Google Pixel Fold prý dostane OLED obrazovku s UTG sklem od Samsungu. Tedy nejmodernější variantu, kterou korejská firma vybaví i očekávaná Galaxy Z Fold3.

Yes — Ross Young (@DSCCRoss) July 12, 2021

Ohebný Google telefon by se teoreticky mohl dočkat představení společně s kolegy ze šesté série. Datum by mělo být nejspíš říjnové. Kromě toho se hovoří i o zařízení Pixel Roll s rolovacím displejem. Jeho uvedení se ale asi minimálně rok nedočkáme.

Které ohebné telefony jste už měli možnost zkusit?

Zdroj: BGR