Telefony Google Pixel získávají tradiční aktualizaci Pixel Feature Drop, která přináší do telefonů americké firmy hned několik zajímavých funkcí. Pokud ale vlastníte Pixel 6 nebo Pixel 6 Pro, budete si na ní muset ještě nějakou dobu počkat. Prozatím se aktualizují všechny modely od Pixelu 3a až po Pixel 5a. Dle firmy by se ale měla aktualizace dostat na nejnovější vlajky ještě tento měsíc.

Pixel Feature Drop nabízí šikovný widget

Pixel Feature Drop přináší funkci Night Sight do aplikace Snapchat, díky čemuž budete moci pořizovat lepší fotografie a videa za zhoršených světelných podmínek. Další vychytávkou jsou živé titulky pro hlasové hovory. Pokud budete telefonovat, bude se vám to, co osoba na druhé straně říká přepisovat do textu. Odpovídat můžete textově, přičemž telefon za vás věty druhé straně přečte. Dá se ale očekávat, že bude tato funkce dostupná zatím pouze v několika málo jazycích a fungovat má pouze na novějších Pixelech.

Your Pixel Just Got Better – Pixel’s 10th Feature Drop

Klávesnice Gboard vám nově bude nabízet vhodné smajlíky pro vaše věty, což ale ale funguje pouze v angličtině. V neposlední řadě jsou k dispozici také nové widgety, které zobrazují stav baterie vašich zařízení.

Jakou funkci oceníte nejvíce?

Zdroj: Made by Google YouTube