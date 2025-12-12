Google Pixel 9a už nestojí ani 10 tisíc! Má skvělý systém, parádní displej a schopné foťáky Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 9a se nyní dá pořídit od 9 602 Kč, při uvedení stál 13 990 Kč Telefon nabízí 6,3" OLED displej, procesor Tensor G4 a 7 let softwarové podpory Nejvíce osloví uživatele, kteří hledají čistý Android a spolehlivé fotoaparáty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Nejlevnější aktuální smartphone od Googlu se na českém trhu prodává za výrazně nižší cenu, než za jakou byl uveden. Google Pixel 9a startoval na 13 990 Kč, nyní jej však seženete již od 9 602 Kč. To představuje úsporu více než 4 300 Kč oproti původní ceně. Za tuto částku dostanete telefon s vlajkovým zážitkem z používání, spolehlivými fotoaparáty a bezkonkurenční softwarovou podporou. Displej, který ve své třídě nemá konkurenci Výkon a výdrž baterie Fotoaparáty: software dělá divy Čistý Android a rekordní podpora Konstrukce a konektivita Pro koho je Pixel 9a vhodný? Displej, který ve své třídě nemá konkurenci Google Pixel 9a disponuje 6,3″ P-OLED panelem s rozlišením 1080 × 2424 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Jas dosahuje až 1 800 nitů v HDR režimu a špičkově dokonce 2 700 nitů, což zajišťuje bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci. Během našeho testování jsme si ověřili, že se jedná o jeden z nejlepších displejů ve své cenové kategorii jak co do čitelnosti, tak do celkové kvality zobrazení. Méně potěší tlusté rámečky okolo displeje, které mají bezmála 4 mm. Využití čelní plochy displejem zde činí pouze 83 %, což je méně než u některých konkurentů. Na druhou stranu je v rámečcích ukrytá optická čtečka otisků prstů, která je umístěná ve velmi pohodlné pozici – přibližně v jedné čtvrtině výšky displeje, kam přirozeně dosáhne palec. V praxi funguje rychle a spolehlivě. Výkon a výdrž baterie Pod kapotou tiká procesor Google Tensor G4 doplněný o 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB rychlého UFS 3.1 úložiště. Výkonnostně se čipset pohybuje mezi Snapdragonem 7 Gen 3 a 8s Gen 3 – na běžné používání i méně náročné hry plně dostačuje. Oproti dražším sourozencům z řady Pixel 9 se novinka vyznačuje lepším odvodem tepla, takže i při delší zátěži zůstává relativně chladná. CHCI PIXEL 9A V AKCI Baterie s kapacitou 5 100 mAh překvapila svou výdrží. Google uvádí více než 30 hodin při běžném používání a v režimu Super spořič baterie dokonce až 100 hodin. Během našeho testování jsme při pracovním dni bez hraní her dosahovali přes 7 hodin aktivního používání na jedno nabití. Slabinou je nabíjení – maximální výkon 23 W není v dnešní době nijak oslnivý a plné nabití trvá přibližně hodinu a 55 minut. Bezdrátové nabíjení podporuje výkon pouhých 7,5 W. Fotoaparáty: software dělá divy Sestava fotoaparátů zahrnuje 48Mpx hlavní snímač se světelností f/1,7 a optickou stabilizací, 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv se 120° úhlem záběru a 13Mpx selfie kameru. Hardware sice nepatří mezi špičku, ale Google tradičně dokáže ze svých snímačů vytěžit maximum pomocí softwaru. Při focení se můžete spolehnout na přesné vyvážení bílé, dobrou ostrost a přirozené barvy. Překvapivě dobře funguje i dvojnásobný digitální zoom, který se kvalitou blíží optickému přiblížení. V noci automatický noční režim dostane na snímek dostatečné množství světla. Ultraširokoúhlý fotoaparát je slabším článkem – chybí mu automatické ostření a při horších světelných podmínkách se rychle objevuje šum. Video lze nahrávat ve 4K při 60 snímcích za sekundu s funkční stabilizací. Čistý Android a rekordní podpora Pixel 9a startuje s Androidem 15 a nadstavbou Pixel UI, která nepřepisuje systém, ale spíše jej rozšiřuje o užitečné funkce. Systém je skvěle odladěný – během našeho testování jsme nezaznamenali žádné problémy s plynulostí nebo stabilitou. K dispozici jsou AI funkce včetně integrace asistenta Gemini, Kouzelného editoru ve Fotkách Google nebo funkce Circle to Search. Klíčovým argumentem je 7 let aktualizací operačního systému, zabezpečení i nových funkcí Pixelu. To je v této cenové kategorii naprosto bezkonkurenční hodnota – telefon zakoupený dnes bude dostávat aktualizace až do roku 2032. Konstrukce a konektivita Telefon má kovový rámeček s matnou povrchovou úpravou a plastová záda, která jsou na dotek příjemná. Kontroverzní může být design bez vystupujícího fotomodulu – místo typického „ostrůvku“ zde najdete pouze černou pilulku se dvěma objektivy. Rozměry činí 154,7 × 73,3 × 8,9 mm při hmotnosti 186 gramů. Certifikace IP68 zajišťuje odolnost proti prachu a vodě, nicméně displej chrání pouze starší Gorilla Glass 3. Konektivita zahrnuje 5G, Wi-Fi 6E (nikoliv Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, NFC pro bezkontaktní platby a rychlý USB-C 3.2. Navigace s podporou dvoupásmové GPS funguje spolehlivě i v husté zástavbě. Pro koho je Pixel 9a vhodný? Google Pixel 9a za aktuální cenu pod 10 tisíc korun představuje zajímavou volbu pro specifickou skupinu uživatelů. Ideální je pro ty, kteří preferují čistý Android bez zbytečných nadstaveb a předinstalovaných aplikací. Ocení ho také fanoušci fotografie, kteří chtějí spolehlivé výsledky bez složitého nastavování – stačí namířit a vyfotit. Sedmiletá softwarová podpora z něj dělá telefon s potenciálně nejdelší životností ve své třídě. Hodí se také pro uživatele, kteří upřednostňují kompaktnější rozměry a nevadí jim pomalejší nabíjení výměnou za solidní výdrž baterie. KOUPIT GOOGLE PIXEL 9A Naopak Pixel 9a není ideální volbou pro hráče náročných mobilních her ani pro ty, kdo potřebují bleskové nabíjení. Širší rámečky okolo displeje mohou vadit uživatelům, kteří sledují aktuální designové trendy. A pokud hledáte teleobjektiv nebo špičkový ultraširokoúhlý fotoaparát, budete se muset poohlédnout jinde.

Zaujal vás Google Pixel 9a za tuto cenu?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 