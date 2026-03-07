Vynikající Google Pixel 9a stojí teď jen 9,5 tisíce! Má čistý systém, slušné foťáky a 120Hz displej Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 9a je 6,3" telefon s čipem Tensor G4, 48Mpx fotoaparátem, baterií 5 100 mAh a 7 lety aktualizací Na Alze stojí 9 490 Kč – před rokem stál 13 990 Kč Právě vyšel Pixel 10a za 13 290 Kč, ale má stejný procesor, stejný fotoaparát i stejnou baterii Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Včera jsme publikovali recenzi Google Pixel 10a a hlavní závěr? Je to prakticky stejný telefon jako loňský Pixel 9a – stejný čip, stejný foťák, stejná baterie. Jenže 10a stojí 13 290 Kč, zatímco Pixel 9a aktuálně na Alze koupíte za 9 490 Kč. To je rozdíl skoro čtyři tisíce za telefon, který je uvnitř totožný. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete čistý Android se slušným foťákem, 7letou podporou a cenou pod 10 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud vám hodně záleží na odolnosti skla displeje (9a má starší Gorilla Glass 3) nebo potřebujete rychlejší nabíjení – 10a nabízí 30W místo 23W.💡 Za 9 490 Kč dostanete telefon se stejným čipem a fotoaparátem jako novinka za 13 290 Kč – a ušetřené peníze můžete dát na pouzdro a nabíječku. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Pixel 9a vs. 10a: proč starší model dává větší smysl Obě generace sdílejí procesor Tensor G4, 48Mpx hlavní fotoaparát (f/1.7, OIS) + 13Mpx širokoúhlý, 8 GB RAM a baterii 5 100 mAh. V benchmarcích jsou prakticky identické. Co nový 10a přidává: plochá záda bez vystupujícího fotoaparátu, lepší krycí sklo (Gorilla Glass 7i místo GG3), rychlejší nabíjení (30W vs. 23W), vyšší špičkový jas displeje a satelitní SOS. To jsou příjemné upgrady, ale žádný z nich zásadně nemění uživatelský zážitek. Za rozdíl 3 800 Kč je to spíš kosmetika. Jediné, co u 9a zamrzí víc, je starší Gorilla Glass 3 – několik uživatelů na Alze zmiňuje, že displej se snadno poškrábe. Ochranné sklo za pár stokorun to ale vyřeší. Softwarovou podporu má 9a garantovanou do roku 2032, tedy 7 let – jen o rok méně než 10a. Co říkají uživatelé Pixel 9a má na Alze hodnocení 4,8 z 5 s reklamovaností pouhých 0,08 % – to je výjimečně nízká hodnota. Uživatelé nejčastěji chválí fotoaparát (včetně nočního režimu), výdrž baterie, čistý Android bez balastu a celkovou svižnost systému. Opakovaně se objevuje nadšení od lidí, kteří přešli z iPhonu nebo Samsungu a zpátky nechtějí. Ze slabin: zmíněné škrábance na displeji bez fólie, plastová záda, pomalejší nabíjení oproti konkurenci a absence jack konektoru. Pár uživatelů řešilo problémy s Bluetooth po aktualizaci, ale většina recenzí je výrazně pozitivní. KOUPIT PIXEL 9A ZA 9 490 KČ Verdikt Google Pixel 9a za 9 490 Kč je aktuálně jeden z nejlepších telefonů ve střední třídě – a paradoxně i lepší koupě než právě představený Pixel 10a. Stejný čip, stejný foťák, stejná baterie, 7 let aktualizací a cena o skoro 4 tisíce nižší. Pokud nepotřebujete lepší sklo displeje a rychlejší nabíjení, je 9a racionálnější volba. A pokud vás láká i konkurence, podívejte se na naši recenzi Pixelu 10a, kde srovnáváme i s Nothing Phone 4a Pro, iPhone 17e a dalšími. Další telefony ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA PIXEL 9A Koupili byste starší Pixel za lepší cenu, nebo sáhnete po novince? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Google Pixel 9a slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025