Vynikající Google Pixel 9a stojí teď jen 9,5 tisíce! Má čistý systém, slušné foťáky a 120Hz displej

  • Google Pixel 9a je 6,3" telefon s čipem Tensor G4, 48Mpx fotoaparátem, baterií 5 100 mAh a 7 lety aktualizací
  • Na Alze stojí 9 490 Kč – před rokem stál 13 990 Kč
  • Právě vyšel Pixel 10a za 13 290 Kč, ale má stejný procesor, stejný fotoaparát i stejnou baterii

Jakub Kárník
7.3.2026 16:00
Včera jsme publikovali recenzi Google Pixel 10a a hlavní závěr? Je to prakticky stejný telefon jako loňský Pixel 9a – stejný čip, stejný foťák, stejná baterie. Jenže 10a stojí 13 290 Kč, zatímco Pixel 9a aktuálně na Alze koupíte za 9 490 Kč. To je rozdíl skoro čtyři tisíce za telefon, který je uvnitř totožný. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete čistý Android se slušným foťákem, 7letou podporou a cenou pod 10 tisíc.
⚠️ Zvažte, pokud vám hodně záleží na odolnosti skla displeje (9a má starší Gorilla Glass 3) nebo potřebujete rychlejší nabíjení – 10a nabízí 30W místo 23W.
💡 Za 9 490 Kč dostanete telefon se stejným čipem a fotoaparátem jako novinka za 13 290 Kč – a ušetřené peníze můžete dát na pouzdro a nabíječku.

Pixel 9a vs. 10a: proč starší model dává větší smysl

Obě generace sdílejí procesor Tensor G4, 48Mpx hlavní fotoaparát (f/1.7, OIS) + 13Mpx širokoúhlý, 8 GB RAM a baterii 5 100 mAh. V benchmarcích jsou prakticky identické. Co nový 10a přidává: plochá záda bez vystupujícího fotoaparátu, lepší krycí sklo (Gorilla Glass 7i místo GG3), rychlejší nabíjení (30W vs. 23W), vyšší špičkový jas displeje a satelitní SOS. To jsou příjemné upgrady, ale žádný z nich zásadně nemění uživatelský zážitek. Za rozdíl 3 800 Kč je to spíš kosmetika.

Jediné, co u 9a zamrzí víc, je starší Gorilla Glass 3 – několik uživatelů na Alze zmiňuje, že displej se snadno poškrábe. Ochranné sklo za pár stokorun to ale vyřeší. Softwarovou podporu má 9a garantovanou do roku 2032, tedy 7 let – jen o rok méně než 10a.

Co říkají uživatelé

Pixel 9a má na Alze hodnocení 4,8 z 5 s reklamovaností pouhých 0,08 % – to je výjimečně nízká hodnota. Uživatelé nejčastěji chválí fotoaparát (včetně nočního režimu), výdrž baterie, čistý Android bez balastu a celkovou svižnost systému. Opakovaně se objevuje nadšení od lidí, kteří přešli z iPhonu nebo Samsungu a zpátky nechtějí.

Ze slabin: zmíněné škrábance na displeji bez fólie, plastová záda, pomalejší nabíjení oproti konkurenci a absence jack konektoru. Pár uživatelů řešilo problémy s Bluetooth po aktualizaci, ale většina recenzí je výrazně pozitivní.

Verdikt

Google Pixel 9a za 9 490 Kč je aktuálně jeden z nejlepších telefonů ve střední třídě – a paradoxně i lepší koupě než právě představený Pixel 10a. Stejný čip, stejný foťák, stejná baterie, 7 let aktualizací a cena o skoro 4 tisíce nižší. Pokud nepotřebujete lepší sklo displeje a rychlejší nabíjení, je 9a racionálnější volba. A pokud vás láká i konkurence, podívejte se na naši recenzi Pixelu 10a, kde srovnáváme i s Nothing Phone 4a Pro, iPhone 17e a dalšími. Další telefony ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

Koupili byste starší Pixel za lepší cenu, nebo sáhnete po novince?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

