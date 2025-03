Google štědře rozdává: Co dostanou evropští zákazníci k Pixelu 9a?

Do oficiálního představení Pixelu 9a zbývá jen několik dní a pomalu se začínají objevovat zajímavé detaily o nadcházející premiéře. Podle spolehlivého informátora Rolanda Quandta plánuje Google dárek pro evropské zákazníky – ke koupi nového Pixelu 9a nabídne zdarma Google TV Streamer, který se běžně prodává za 119 eur (přibližně 3 000 Kč).

Tato nabídka by měla platit u „vybraných Google partnerů“, konkrétní seznam prodejců však zatím nebyl zveřejněn. Jde nicméně o poměrně štědrý bonus, zvláště když by měla odlehčená novinka startovat na 549 eurech (zhruba 13 800 Kč). Otázkou samozřejmě zůstává, kolik zákazníků bude mít pro tento streamovací box skutečné využití, zvlášť když řada moderních televizorů dnes již obsahuje chytré funkce.

Co se týče specifikací Pixelu 9a, podle nejnovějších úniků bychom se měli dočkat 6,3palcového OLED displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 2700 nitů. Telefon bude pohánět čipset Google Tensor G4 doplněný o 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB úložiště. Fotoaparát má nabídnout hlavní 48MP hlavní snímač s optickou stabilizací a 13MP ultraširokoúhlý objektiv.

Pixel 9a překvapí také kapacitou baterie – 5100 mAh slibuje nadprůměrnou výdrž, kterou doplní 23W drátové a 7,5W bezdrátové nabíjení.

Google plánuje představit Pixel 9a již 19. března, přičemž dostupnost v obchodech by měla následovat 26. března. Telefon by měl být k dispozici ve čtyřech barevných variantách: Obsidian (černá), Porcelain (krémová), Iris (fialová) a Peony (růžová).

Nepřekvapí pak špičková softwarová podpora – Google slibuje až 7 let hlavních aktualizací Androidu, což by znamenalo podporu až do roku 2031.

Jak by se vám líbil Google TV Streamer k Pixelu 9a?

Zdroj: Bluesky (Roland Quandt)