Loňský Pixel 9 je o 9 tisíc levnější oproti původní ceně! Má špičkové foťáky, čistý systém a krásný displej

Google Pixel 9 (128 GB) je v akci za 13 990 Kč – před rokem stál 22 990 Kč, cena postupně klesala
Jde o oficiální CZ distribuci na Alze, na Heurece bývá občas levněji, ale často jde o neoficiální/šedý dovoz
Řada Pixel 10 je už na trhu, ale základní model stojí 18 990 Kč a nepřináší zásadní novinky oproti Pixelu 9

Jakub Kárník
Publikováno: 1.11.2025 06:00

V Black Friday slevách se na Alze objevil Google Pixel 9 (128 GB) za 13 990 Kč. Před rokem přitom startoval na 22 990 Kč. V době, kdy už je na trhu řada Pixel 10, ale základní model stojí stále 18 990 Kč, dává akční cena „devítky" výborný smysl – zvlášť pokud hledáte špičkový foťák a čistý Android s dlouhou podporou.

Proč Pixel 9 za 13 990 Kč dává smysl právě teď

Pixel 9 je pořád velmi aktuální vlajková zkušenost: špičkové fotky, rychlé aktualizace a funkce Google AI. Základní Pixel 10 přidává sice teleobjektiv, jenže s malým snímačem (dlouhý dosah, ale nic moc kvalita v horším světle) a současně Google u desítky nasadil menší hlavní snímač než u Pixelu 9. Pokud teleobjektiv vysloveně nepotřebujete, vyjde „devítka" výhodněji.

Řada Google Pixel 9

Klíčové parametry v kostce

Displej: 6,3″ OLED, 120 Hz, HDR10+, až 2 700 nitů (špička), Gorilla Glass Victus 2
Výkon a výdrž: Tensor G4, 12 GB RAM, baterie 4 700 mAh
Fotoaparáty: hlavní 50 Mpx (1/1.31″) s OIS + 48 Mpx ultraširoký; 10,5 Mpx selfie
Video: až 4K/60 fps, 10-bit HDR, stabilizace OIS+EIS
Další: Android s dlouhou podporou, IP68, stereo reproduktory, UWB/5G, čtečka v displeji

Pixel 10 vs Pixel 9: co se (ne)změnilo

Teleobjektiv u Pixelu 10: novinka v základním modelu, ale s malým snímačem – dobrý dosah, průměr v horších světelných podmínkách.
Hlavní fotoaparát: Pixel 9 má větší 50 Mpx 1/1.31″, zatímco Pixel 10 používá 48 Mpx 1/2.0″ (stejný modul jako u 9a) – v praxi hraje ve prospěch devítky lepší sběr světla.
Výkon a podpora: Tensor G5 u Pixelu 10 je novější a efektivnější, ale v běžném používání a focení rozdíl nepůsobí revolučně.
Cena: Pixel 10 nyní okolo 18 990 Kč, Pixel 9 v akci 13 990 Kč – rozdíl ~5 000 Kč.

Závěr: nejlepší Pixel do 14 tisíc

Za 13 990 Kč jde o velmi silnou nabídku s jistotou oficiální CZ distribuce. Pokud netrváte na teleobjektivu a chcete větší hlavní snímač a čistý Android s dlouhou podporou, Pixel 9 je v Black Friday slevě jasná volba.