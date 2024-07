Pokud se něco Googlu dlouhodobě nedaří, je to udržení chystaných hardwarových novinek pod pokličkou. Nepamatujeme produkt, který by neunikl (včetně specifikací) s poměrně velkým předstihem a ani novinky, které nám americký gigant ukáže už 13. srpna, nejsou výjimkou.

Začněme u telefonů. Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL se nám ukázaly ve všech barvách. Google letos sází na Obsidian, Porcelain, Rose a Green (u Pro pak Hazel místo zelené). Designově je největší změnou nový oválný ostrůvek fotoaparátů, který už nesahá až k rámu a samozřejmě také ostré hrany po vzoru iPhonů.

Co se specifikací týče, základní Pixel 9 má mít 6,3″ AMOLED displej, 12 GB RAM a čipset Tensor G4. A foťáky? 50MP hlavní, 48MP širokoúhlý a 10,5MP selfie. Pro verze pak přidají teleobjektiv a nabídnou hned 16 GB RAM, můžeme se těšit také na 50MP selfie kameru s automatickým ostřením, která vypadá velmi zajímavě a dalo by se předpokládat, že bude patřit k naprosté špičce.

Ale to není zdaleka všechno. Unikla i propagační videa, která odhalují některé nové funkce. Třeba AI Add Me, která umí spojit dva skupinové snímky tak, aby na výsledné fotce nechyběl fotograf nebo vylepšený Magic Editor pro úpravu fotek pomocí AI. Google také slibuje 7 let softwarových aktualizací, což není žádné překvapení, stejnou délku podpory mají už Pixely 8.

The Google Pixel 9 and 9 Pro promo video highlights these new features:

• 7 Android OS upgrades + 7 years of security patches

• Circle to search for an image or text

• New Pixel Screenshots feature

• New "Add me" camera feature#Google #Pixel9 #PixelPro pic.twitter.com/d9Vo4tWuHS

— Raj Kumar (@technomania0211) July 26, 2024