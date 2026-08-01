Stál 30 490 Kč, teď je téměř za půlku. Vlajkový Pixel má aktualizace až do roku 2031 Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 9 Pro XL má 6,8" LTPO OLED se špičkovým jasem 3 000 nitů, 16 GB RAM a 7 let aktualizací S AlzaPlus+ stojí 16 641 Kč – při uvedení v roce 2024 stál 30 490 Kč Nástupce Pixel 10 Pro XL je na trhu a za dva týdny se představí celá řada Pixel 11, což cenu srazilo na polovinu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.8.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vlajkový Pixel za cenu, za kterou se dnes prodávají budget vlajky. Google Pixel 9 Pro XL teď členové AlzaPlus+ koupí za 16 641 Kč, tedy zhruba za polovinu uváděcí ceny 30 490 Kč. Důvod je zjevný: Pixel 10 Pro XL už je nějakou dobu venku a za dva týdny Google představí celou řadu Pixel 11. Pro kupujícího je to ideální okamžik – telefon má stále aktualizace do roku 2031 a v naší recenzi jsme mu dali 88 ze 100 bodů. 👍 Berte, pokud chcete prémiový Android s vynikajícím displejem, dlouhou podporou a AI funkcemi za polovinu původní ceny.🤔 Váhejte, pokud jste hráč nebo náročný fotograf – Tensor G4 v benchmarcích zaostává a teleobjektiv nepatří k nejlepším.💰 Cenovka: 16 641 Kč za telefon, který stál přes třicet tisíc a má aktualizace na dalších pět let. CHCI PIXEL ZA 16 641 KČ Displej, haptika a zpracování jsou pořád špička V naší recenzi Pixelu 9 Pro XL jsme displej označili za jeden z nejlepších panelů, jaké jsme na telefonu viděli, a dva roky na tom nic nemění. 6,8″ LTPO OLED s rozlišením 1344 × 2992, 120 Hz a špičkovým jasem 3 000 nitů je perfektně čitelný i na přímém slunci. Stejně tak haptická odezva patří společně s iPhony k absolutní špičce – Samsung ani většina jiných výrobců se jí pořád nevyrovná. Přidejte ultrazvukovou čtečku otisků, která funguje i s mokrými prsty, překvapivě dobré stereo reproduktory s výraznými basy a prémiové zpracování s ocelovým rámem a sklem Gorilla Glass Victus 2. Výbava je na dnešní poměry pořád nadstandardní: 16 GB RAM, Wi-Fi 7, UWB, 5G, eSIM a baterie 5 060 mAh, se kterou jsme se v testu dostali na šest až sedm hodin zapnutého displeje. A hlavně: 7 let softwarové podpory znamená velké aktualizace Androidu i bezpečnostní záplaty až do roku 2031. To je pět let života, které před vámi telefon má i teď. Slabiny, které tehdy mrzely víc než dnes Za třicet tisíc jsme v recenzi kritizovali čtyři věci a je fér je zopakovat. Tensor G4 v syntetických testech výrazně zaostával za Snapdragony – v Geekbench 6 dosáhl 1 921 bodu jednojádrově a 3 388 vícejádrově, zatímco konkurence tehdy sahala přes 7 000. V praxi je ale systém extrémně plynulý a aplikace se otevírají rychle. Benchmarky prostě nejsou všechno. Dál mrzí základních 128 GB úložiště, nabíjení 37 W, které je proti čínské konkurenci pomalé, a hlavně teleobjektiv – 5× optický zoom je použitelný, ale detaily a šum za konkurencí zaostávají a portrétní režim na něm Google z nepochopitelných důvodů nepovoluje. Ostatní fotoaparáty jsou naopak výborné: 50Mpx hlavní snímač s realistickými barvami, špičkový noční režim a 42Mpx selfie kamera, kterou jsme v recenzi označili za možná nejlepší, jakou jsme na telefonu používali. Praktická poznámka na závěr – k Pixelu si hned pořiďte ochranné sklo, moderní Gorilla Glass je odolnější vůči pádu, ale měkčí a náchylnější na škrábance. Za třicet tisíc to byl telefon s kompromisy; za šestnáct je to jedna z nejlepších koupí na trhu. VYUŽÍT SLEVU NA PIXEL Počkali byste na Pixel 11, nebo berete dva roky starou vlajku za polovic? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Google Pixel Google Pixel 9 Pro XL slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025