Už 13. srpna nám Google ukáže na konferenci Made by Google své hardwarové novinky

Hlavní slovo bude mít pochopitelně řada Pixel 9, která má letos zahrnovat tři modely

Firma nyní zveřejnila krátké video, v němž zmiňuje 22 důvodů, proč přejít na jejich telefon

Google se chystá na velkou akci Made by Google, která se letos uskuteční dříve než je zvykem. Už 13. srpna uvidíme novou generaci smartphonů Pixel i další hardwarové novinky, kupříkladu Pixel Watch 3 nebo Pixel Buds. Google se rozhodl přilít olej do ohně krátkým videem, ve kterém láká na 22 důvodů, proč si pořídit novou generaci Pixelů.

Co nás čeká?

Podle dosavadních informací se můžeme těšit hned tři nové telefony z řady Pixel 9. Všechny modely by měly dostat nový čipset Tensor G4, který se má výrazně posunout v oblasti umělé inteligence.

Pixel 9 Pro – nástupce loňského Pixelu 8, který má konkurovat iPhonu 15 Pro

– nástupce loňského Pixelu 8, který má konkurovat iPhonu 15 Pro Pixel 9 Pro XL – přímý nástupce Pixelu 8 Pro

– přímý nástupce Pixelu 8 Pro Pixel 9 Pro Fold – druhá generace skládacího Pixelu

Kromě telefonů nám americký korporát představí také hodinky Google Pixel Watch 3 a další generaci sluchátek Pixel Buds.

22 důvodů pro výměnu

Google ve svém krátkém videu představil 22 problémů, které má Pixel 9 Pro vyřešit. Schválně se můžete podělit do komentářů, zda jste se s některým z „problémů“ také setkali a zda si myslíte, že ho Pixel 9 Pro skutečně vyřeší.

22 reasons you should say goodbye to your phone and hello to #Pixel9 Pro with Gemini 👋#MadeByGoogle

Fotoaparát:

Nezachycení správného okamžiku (Best Take) Nežádoucí objekty na obloze (Magic Eraser) Nechtění lidé na fotkách (Magic Eraser) Rozmazané fotky (Unblur ve Fotkách Google) Nedostatek scenérie na fotkách (AI generování obrazu) Videa z koncertů jsou příliš daleko od kapely (Zoom Enhance pro video) Nepříjemné žádosti o focení cizími lidmi Chybějící osoba na rodinných fotkách (Magic Editor) Vaše batole se dívá všude možně, jen ne do fotoaparátu (Magic Editor) Polovina rodiny se nedívá do objektivu (Magic Editor)

Hovory a komunikace:

11. Dlouhé čekání na lince (Hold for Me)

12. Špatně slyšitelné hovory (Clear Calling)

13. Prověřování vlastních hovorů (Call Screen)

Produktivita a AI:

14. Přeplněná e-mailová schránka (AI shrnutí)

15. Hledání informací ve videích (Ask This Video)

16. Spisovatelský blok (Help Me Write)

17. Generování nových memů (AI generování obrazu)

Chytré funkce:

18. Zapomínání doporučených restaurací

19. Zapomínání doporučených filmů

20. Zapomínání doporučených seriálů

Další:

21. Problémy s překladem (Live Translate)

22. Gatekeeping (možný odkaz na podporu RCS v iOS)

Je třeba poznamenat, že ne všechny výše uvedené funkce budou exkluzivní pro řadu Pixel 9. Některé z nich jsou již dostupné na starších modelech nebo by mohly být součástí budoucí aktualizace. Většina funkcí spojených s hovory a produktivitou navíc bohužel nefunguje v češtině a máme jisté pochybnosti o tom, že to Google stihne necelý měsíc změnit.

Jsou pro vás tyto funkce dostatečným důvodem pro přechod na nový Pixel?