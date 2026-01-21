Google Pixel 9 ve skvělé akci! Předposlední vlajku můžete mít jen za 12,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 9 (128 GB) v růžové barvě Peony teď seženete na Heurece od 12 537 Kč Původní cena byla 22 990 Kč, jde o slevu téměř 10 tisíc korun Novější Pixel 10 stojí víc a má paradoxně menší hlavní snímač Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Google Pixel 9 pokračuje v cenovém pádu. V růžové variantě Peony ho teď na Heurece seženete od 12 537 Kč – to je téměř polovina původní ceny. Pixel 10 přitom stojí skoro 16 tisíc a v některých ohledech je dokonce horší. KOUPIT GOOGLE PIXEL 9 Hlavní tahák Pixelů jsou fotoaparáty a Pixel 9 má 50Mpx hlavní snímač s velkým čipem 1/1.31″ – větší než Pixel 10, který používá menší 48Mpx modul z modelu 9a. V praxi to znamená lepší zachycení světla a kvalitnější noční fotky. Pixel 10 sice přidává teleobjektiv, ale s malým snímačem, který v horším světle nepřesvědčí. K tomu 6,3″ OLED displej se 120 Hz a jasem až 2 700 nitů, Tensor G4, 12 GB RAM a baterie s kapacitou 4 700 mAh. KOUPIT GOOGLE PIXEL 9 Google slibuje 7 let aktualizací, takže s podporou problém nebude. Telefon má IP68, stereo reproduktory a čtečku otisků v displeji. Za 12,5 tisíce dostanete vlajkový fotomobil s čistým Androidem a funkcemi Google AI. Pokud nepotřebujete teleobjektiv, lepší poměr cena/výkon u Pixelů aktuálně nenajdete. Sáhnout můžete i po levnějším 9a, jenž má však tlustší rámečky, horší fotoaparáty, starší krycí sklo vepředu a krapet větší rozměry. Zase ale nabízí větší 5100mAh baterii. Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: Heureka O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Google Google Pixel Google Pixel 9 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024