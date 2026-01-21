TOPlist

Google Pixel 9 ve skvělé akci! Předposlední vlajku můžete mít jen za 12,5 tisíce

  • Google Pixel 9 (128 GB) v růžové barvě Peony teď seženete na Heurece od 12 537 Kč
  • Původní cena byla 22 990 Kč, jde o slevu téměř 10 tisíc korun
  • Novější Pixel 10 stojí víc a má paradoxně menší hlavní snímač

Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.1.2026 08:00
Google Pixel 9 jpg

Google Pixel 9 pokračuje v cenovém pádu. V růžové variantě Peony ho teď na Heurece seženete od 12 537 Kč – to je téměř polovina původní ceny. Pixel 10 přitom stojí skoro 16 tisíc a v některých ohledech je dokonce horší.

Hlavní tahák Pixelů jsou fotoaparáty a Pixel 9 má 50Mpx hlavní snímač s velkým čipem 1/1.31″ – větší než Pixel 10, který používá menší 48Mpx modul z modelu 9a. V praxi to znamená lepší zachycení světla a kvalitnější noční fotky. Pixel 10 sice přidává teleobjektiv, ale s malým snímačem, který v horším světle nepřesvědčí. K tomu 6,3″ OLED displej se 120 Hz a jasem až 2 700 nitů, Tensor G4, 12 GB RAM a baterie s kapacitou 4 700 mAh.

Google slibuje 7 let aktualizací, takže s podporou problém nebude. Telefon má IP68, stereo reproduktory a čtečku otisků v displeji. Za 12,5 tisíce dostanete vlajkový fotomobil s čistým Androidem a funkcemi Google AI. Pokud nepotřebujete teleobjektiv, lepší poměr cena/výkon u Pixelů aktuálně nenajdete.

Sáhnout můžete i po levnějším 9a, jenž má však tlustší rámečky, horší fotoaparáty, starší krycí sklo vepředu a krapet větší rozměry. Zase ale nabízí větší 5100mAh baterii.

Co říkáte na tuto slevu?

Zdroj: Heureka

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

