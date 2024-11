Řada Google Pixel 9 je napěchovaná AI funkcemi. Tyhle musíte zkusit!

Telefony Google Pixel 9 jsou napěchované umělou inteligencí

Některé z dostupných vychytávek využijete i vícekrát za den

Hlavně o nových exkluzivitách se hodí mít povědomí

Umělá inteligence mění technologický svět, jak jsme ho znali doposud. AI vychytávky usnadňující práci se dostávají nejen do on-line služeb, ale čím dál vyšší popularitě se těší také přímo uvnitř operačních systémů počítačů či smartphonů. Ideálním příkladem telefonů poháněných umělou inteligencí je přitom řada Google Pixel 9.

Jako jeden z nejdůležitějších hráčů na poli AI se kalifornský kolos Google vydal cestou vcelku rozsáhlé integrace umělé inteligence. Nová vlajková rodinka, skládající se z modelů Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL, proto přímo spoléhá na to, že budete moderní vychytávky aktivně využívat. I z toho důvodu je tak vybavená procesorem Tensor G4, který díky výkonnějšímu NPU zvládne mnohé AI procesy ukočírovat i bez pomoci z nebes (čtěte: z cloudu).

Zatímco některé AI vychytávky jsou zajímavé, ale využijete je pouze zřídka, jiné se zdají být prosté, ale zato mohou přijít vhod klidně i vícekrát za den. Je každopádně žádoucí mít o jednotlivých funkcích povědomí, neboť nikdy nevíte, kdy vám zrovna ušetří minuty snažení.

Circle to Search

Začněme rovnou jednou z těch nejpraktičtějších. Faktem je, že Circle to Search zdaleka není exkluzivní pro sérii Google Pixel 9 – funguje i na řadě dalších, obvykle vlajkových, zařízení – ale stále tuto funkci nenabízí každý Android. Jak už napovídá její název, umožňuje vám vyhledávání objektů na obrazovce jejich zakroužkováním. A nejen to. Stejně jako s Google Lens můžete pomocí ní označit a kopírovat text nebo si nechat přeložit obsah, kterému nerozumíte. Součástí vychytávky je také identifikátor hudby hrající v okolí telefonu.

Circle to Search snadno vyvoláte podržením tlačítka Domů (popřípadě ovládacího pruhu, pakliže využíváte gesta).

Add me

Novinka Add me naopak výsadou letošních kalifornských vlajek je. Google ji uvedl právě s řadou Pixel 9 a zatím se nerozšířila na žádné starší modely. Využijete ji, když se budete chtít vyfotit s přáteli či rodinou, ale v okolí nebudete mít nikoho, kdo by vám snímek pořídil. Vychytávka prakticky funguje na principu spojení dvou fotografií do jedné. Nejprve si tak před objektiv stoupne jedna část lidí, následně ta druhá a vyleze vám pěkná skupinová fotografie. Nejpohodlnější je ale focení ve dvou.

Audio Eraser

Šikovnou funkci Audio Eraser najdete v aplikaci Fotky Google. Přidána byla minulý rok s debutem řady Google Pixel 8 a umožňuje vám zeslabit nebo naopak zesílit zvuk ve videích. Umělá inteligence ve vašem záznamu rozpozná různé audio kanály – například hudbu, lidské hlasy či hluk. Pomocí posuvníků mezi nimi posléze můžete nastavit ideální balanc, aby zvuk ve výsledném videu působil přesně tak, jak požadujete.

Magic Editor ve Fotkách Google

Ve Fotkách Google na vás čeká další překvapení, kterým je Magic Editor. Po kliknutí na „Upravit“ jej najdete pod ikonkou obrázku na pozadí s měnícími se barvami. Umožňuje vám mazat objekty a osoby z fotografie, přesouvat je nebo přetvářet na něco jiného.

Co se kvality úprav týče, bohužel není příliš konzistentní. Zatímco z jedné fotky vám kolemjdoucího odstraní bez zanechání výrazných artefaktů, jindy jsou stopy viditelné na první pohled. Občas tedy používání Magic Editoru vyžaduje trochu trpělivosti. Mnohdy vás nicméně zachrání fakt, že vám funkce jako výsledek nepředhodí pouze jednu fotografii, nýbrž vícero verzí, z nichž můžete vybrat tu nejlepší.

Video Boost

Vychytávka Video Boost funguje pouze na modelech Pro, a to od řady Pixel 8. Abyste ji povolili, stačí zamířit do aplikace Fotoaparát, přepnout na režim Video a otevřít panel nastavení kliknutím na ikonku v levém dolním rohu. Následně už jen vychytávku zapnete. Při každém dalším nahrávání se budou kopie vašich záběrů odesílat na cloud, odkud se vám vrátí stabilizovanější, bez šumu a s lepší expozicí. Modely Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL mohou s Video Boost dokonce nahrávat v kvalitě 8K.

Google Pixel 9 Pro XL Video Boost (kaplička)

Google Pixel 9 Pro XL originál bez Video Boostu (kaplička)

Pixel Studio

Chcete obohatit textovou zprávu o ilustrativní obrázek, ale žádný nemáte? Nevadí, vytvořte si jej. Pixel Studio vám na základě textového vstupu vygeneruje pěkný snímek v požadovaném stylu během několika málo sekund. Svůj obrázek následně můžete obohatit o samolepky či text, a pokud by se vám vůbec nelíbil, můžete si jej se stejným zadáním nechat navrhnout znovu.

Aplikaci Pixel Studio jsme již věnovali vícero samostatných článků. Funguje pouze na zařízeních Pixel 9 a další háček tkví v tom, že v Česku na telefonech není předinstalovaná. Stáhnout si ji tak musíte z neoficiálního zdroje (např. APKMirror). Jakmile tak učiníte, měla by vám fungovat bez jakýchkoli komplikací.

AI souhrny počasí

Smartphony řady Google Pixel 9 přišly s přepracovanou aplikací Počasí. Ta nedávno zamířila na mnohé starší modely, avšak co nadále zůstává pouze devítkám, jsou AI-poháněné souhrny předpovědí. Momentálně fungují pouze v angličtině (češtinu ani další jazyky se ještě nenaučila), takže si pro přístup k nim budete muset přepnout jazyk rozhraní v nastavení telefonu. Následně se můžete po rozkliknutí určité lokality uvntiř aplikace v pár slovech a odrážkách dozvědět, s jakými podmínkami máte počítat.

Gemini na zapínacím tlačítku

Pokud ve světe umělé inteligence nejste naprostými nováčky, pak už jste pojem Gemini určitě slyšeli. AI asistent od Googlu představuje jednoho z hlavních konkurentů známějšího ChatGPT, oproti němuž má ale na Androidu tu zásadní výhodu, že jej lze aktivovat dlouhým podržením zapínacího tlačítka. S tím, co je v podstatě modernější iterací Google Asistenta, si následně můžete psát i povídat. Kliknutím na „Zeptat se na tuhle obrazovku“ se pak automaticky přiloží screenshot, díky čemuž může Gemini reagovat přímo na to, co se děje na vašem displeji.

Kterou z AI funkcí telefonů Google Pixel využíváte nejčastěji vy?