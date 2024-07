Bude Google Pixel 9 telefon s nejlepším displejem? Dost možná ano!

Nové telefony od Googlu by se mohly dočkat OLED panelu M14 od Samsungu

Displej by tak sdílely například s iPhonem 16 Pro

Těšit se můžeme na jasnější obrazovky i delší životnost

Chystané telefony Google Pixel 9, které budou představeny již během srpna, jsou v posledních dnech středobodem celé řady různých reportů a úniků. Jednou z posledních zpráv, jež se dostaly na povrch, je i ta od korejského zpravodajského serveru ET News. Ta přináší zajímavou novinku týkající se displeje nového Pixelu.

Nová řada telefonů Pixel 9 by se měla dočkat OLED panelu M14 o Samsungu. Mimo telefony Pixel 9 a ohebný Pixel Fold 2 však podle zprávy tyto panely zamíří například i na iPhone 16 Pro. Panel M14 by měl být tím nejnovějším, co v současnosti jihokorejská společnost má. Očekávat tak od něj můžeme vyšší jasnost, lepší účinnost i delší životnost.

Řada Google Pixel 9 by teoreticky měla disponovat celkově lepším a kvalitnějším displejem než řada Galaxy S24 od Samsungu. U ní má totiž podle dostupných informací jihokorejská společnost používat zastaralejší M13. Nové Pixely tak překonají i populární vlajku. Nutné je ale dodat, že novější typ displeje stále nemusí stoprocentně znamenat lepší specifikace. Na to, jak doopravdy budou obrazovky nových Pixelů vypadat, si budeme ještě muset počkat.

Jak se těšíte na novou řadu telefonů Google Pixel 9?

Zdroj: Android Police