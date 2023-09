Google opět neuhlídal podobu řady Pixel 8

Tento únik nemá na starosti žádný leaker, ale firma samotná

Telefon se totiž objevil na oficiálním webu

Úniky elektroniky jsou v dnešní době docela běžnou záležitostí. Výrobci mnohdy nejsou schopni uhlídat specifikace ani design, který se pravidelně objevuje na neoficiálních, přesto docela odpovídajících renderech. Co ale v posledních letech předvádí Google je těžko k uvěření. Nejen že absolutně nehlídá své dosud nepředstavené produkty, ale dokonce je celkem pravidelně vystavuje na svých oficiálních webech. Nyní – téměř měsíc před oficiálním představením, odhalil ve svém simulátoru řadu Pixel 8.

Google Pixel 8 Pro na oficiálních renderech

Oficiální 3D snímky nám tedy dávají komplexní pohled na nadcházející telefony od Googlu. První věc, která stojí za zmínku jsou barevné verze. Pixel 8 Pro bude k dostání ve verzích Licorice (černá), Porcelain (béžová) a Sky (modrá).

Simulátor nám dále odhaluje rovněž umístění senzorů a portů. Z dřívější uniklé reklamy víme, že bude telefon disponovat teplotním senzorem, což tyto snímky jen potvrzují.

Jedním z překvapivých odhalení je existence fyzické přihrádky na SIM kartu. Nedávný únik totiž hovořil o tom, že by mohl přijít nový Pixel jen s eSIM, což se tedy nakonec s největší pravděpodobností nestane. Co se týče dalších specifikací, Pixel 8 Pro by měl přijít s čipem Tensor G3, 12 GB RAM a 128/256GB úložištěm. Mimochodem by mělo dojít také na výrazné zdražení celé řady, jak jsme vás informovali v jednom z předešlých textů.

Jak se vám líbí Google Pixel 8 Pro?

Zdroj: GSMArena