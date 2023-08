Google už za dva měsíce představí řadu Google Pixel 8

Ta by mohla přijít bez šuplíku na fyzickou SIM

Zatím není jasné, zda se jej firma rozhodla odebrat pro všechny trhy

Už v říjnu se nám podle všeho odhalí nová řada Google Pixel 8, která opět nabídne softwarové vychytávky, například Audio Magic Eraser, o níž jsme vás informovali v jednom z předchozích textů. Nyní vyplouvají na povrch další rendery, které odhalují zajímavý detail.

Pixel 8 bez fyzického SIM slotu?

Už na první pohled si lze všimnout, že americká firma nepůjde do žádné designové revoluce. Namísto toho se zaměří na tenčí rámečky a dá přednost o něco kulatějšímu tělu. Zajímavý je však fakt, že na něm nevidíme šuplík pro vysunutí klasické SIM karty. To by mohlo naznačovat, že se Google rozhodl vsadit na eSIM, podobně jako minulý rok Apple. Stejně jako jablečná firma se ale dá čekat, že ke spuštění “eSIM only” modelu dojde jen na vybraných trzích, kupříkladu USA. Na druhou stranu – Apple má letos představit iPhone 15, který by se měl prodávat i v Evropě bez možnosti zasunutí fyzické SIM.

Co se týče dalších specifikací, Pixel 8 bude vybaven 50Mpx hlavním fotoaparátem a také 64Mpx ultraširokoúhlým objektivem IMX787. Pod kapotou bude tikat čip Tensor G3 v kombinaci s 8 GB RAM, konečně bychom se měli dočkat také 120Hz displeje. Ten dosud nabízela pouze Pro varianta.

Vadila by vám absence fyzického slotu na SIM?

Zdroj: gizmochina.com