Google má na letošní tiskové konferenci odhalit velkou novinku

Konečně se polepší v softwarové podpoře svých telefonů

Má překonat Samsung a dorovnat Apple

Ať si o Apple zařízeních myslíte cokoliv, jedno jim upřít nelze. Softwarovou podporu mají zmáknou špičkově. Minulý rok se do tohoto souboje pustil také Android výrobce, ale nebyl to překvapivě samotný Google, ale Samsung, který slibuje (nejen) u vlajkových telefonů hned 4 roky hlavních aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat. Pixely od Googlu se musí dodnes spokojit se třemi hlavními aktualizacemi, což by se ale mohlo změnit.

Spolu s představením řady Pixel 8 se očekává hromada hardwarových i softwarových vychytávek, při této příležitosti může ale firma oznámit velkou novinku – překonání Samsungu v podpoře a zároveň vyrovnání se Applu. Co to znamená v praxi? Těžko soudit. Vzhledem k tomu, že Samsungy nabízejí zmíněné 4 roky hlavních aktualizací, mohli bychom se u Pixelů dočkat plnohodnotné pětileté podpory. Bezpečnostní aktualizace by teoreticky mohly chodit ještě déle, klidně 7 let.

Ostatně by to nebylo nic z říše nemožného, vždyť taková Nvidia podporuje Shield zařízení už 8 let a to hlavně díky vlastnímu čipům Tegra. A vzhledem k tomu, že Google už nějakou dobu v Pixelech používá vlastní Tensor bychom se mohli dočkat podobného scénáře.

